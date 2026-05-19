Arévalo pide al Congreso aprobar Ley Antilavado y destaca respaldo de sectores

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El gobernante pidió a los legisladores apresurar la aprobación de la iniciativa que, según afirmó, tiene el respaldo generalizado de varios sectores.

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El presidente Bernardo Arévalo hizo un llamado al Congreso de la República para aprobar la denominada Ley Antilavado, al asegurar que la iniciativa es fundamental para fortalecer los mecanismos de combate a la corrupción, el narcotráfico y el lavado de dinero en el país.

Durante la conferencia de prensa La Ronda, el mandatario defendió la propuesta impulsada por el Ejecutivo y afirmó que cuenta con respaldo generalizado de distintos sectores a nivel nacional.

"Nosotros introdujimos la ley. Es absolutamente necesaria para un país que está estableciendo los mecanismos de combate a la corrupción y al narcotráfico", expresó el gobernante.

Sostuvo que la iniciativa constituye una herramienta clave para enfrentar estructuras criminales vinculadas con economías ilícitas.

El presidente Bernardo Arévalo enfatizó la necesidad de que el Congreso de la República apruebe la Ley Antilavado.



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El presidente aseguró que la propuesta ha recibido apoyo de diferentes actores económicos y financieros del país, por lo que consideró que existen condiciones suficientes para que el Congreso avance en su aprobación.

"Es una ley que está siendo apoyada por todos los sectores, la apoyan los bancos", declaró Arévalo y vinculó la aprobación de la legislación con los esfuerzos que Guatemala lleva a cabo para mejorar su perfil financiero y acceder a la categoría de grado de inversión ante mercados y organismos internacionales.

"Es una ley que además es una condición fundamental para que Guatemala pueda acceder a la condición de grado de inversión que nosotros hemos venido cultivando y desarrollando con mucho éxito hasta este momento", afirmó el mandatario.

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Las declaraciones del jefe del Ejecutivo se producen luego de que los diputados del Congreso de la República no aprobaran la iniciativa durante el primer período de sesiones ordinario de este año.

La situación generó preocupación en sectores financieros y empresariales ante la evaluación internacional que Guatemala enfrentará en febrero de 2027 por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

En los últimos días, distintas entidades, entre ellas la Superintendencia de Bancos y organizaciones empresariales, han advertido sobre los riesgos económicos y reputacionales que implicaría para Guatemala no aprobar la ley Antilavado.

La Ley Antilavado no logra acuerdos entre los legisladores del Congreso de la República. (Foto: Archivo / Soy502)

En ese contexto, Arévalo pidió a los diputados dejar de lado objeciones y avanzar con la aprobación de la normativa.

"Nosotros lo que hacemos es un llamado al Congreso de la República a que dejen de buscarle cosas y que aprueben esa ley que ya está lista y que tiene un apoyo generalizado", manifestó el mandatario.

El presidente concluyó reiterando la urgencia de aprobar la legislación y expresó su expectativa de que el Congreso retome el tema próximamente.

"Desde nuestro punto de vista necesitamos apoyarla hoy y ojalá que el Congreso de la República así lo entienda y así lo haga", puntualizó el gobernante.