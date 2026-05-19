Historia de la Copa Mundial de la FIFA (5/5)

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Primer Mundial en África y primer título para España, que mostró al mundo una nueva manera de jugar, basada en el "tiqui-taca"; ocurrió el Mineirazo, el 7-1 en semifinales de Alemania a Brasil, que vivió una de las peores derrotas de su historia.

Las últimas ediciones en Rusia y Catar fueron polémicas, con sospechas de corrupción que acabaron en el FIFAgate y críticas por llevar el torneo a dos países donde no se respetan los derechos humanos.

Sudáfrica 2010

La primera Copa del Mundo en África coronó a España, que ganó 1-0 a Países Bajos en la prolongación de la final en Johannesburgo.

Tras décadas de grandísimas decepciones, España se proclamó campeona de un torneo al que solía llegar como favorita y del que se iba habitualmente con la cabeza abajo, como una de las grandes decepciones.

España ha participado en 16 Copas Mundiales de la FIFA.

El equipo de Vicente del Bosque se apoyó en dos artistas como Xavi Hernández y Andrés Iniesta, en un delantero letal como David Villa y en un magnífico guardameta, Iker Casillas.

Mientras, el cuadro neerlandés tuvo que conformarse con el segundo puesto, pero también acaparó elogios a lo largo de la cita, confirmando un salto de calidad por encima de los campeones históricos del torneo.

Uruguay fue la gran revelación del Mundial, después de haber llegado a Sudáfrica por la vía del repechaje.

La generación de Diego Forlán, que terminó con cinco goles y Balón de Oro del Mundial, Luis Suárez y Edinson Cavani, entró en la historia del futbol charrúa rompiendo con cuarenta años de sequía e igualando la actuación de sus antecesores de México 1970, los últimos uruguayos semifinalistas.

Uruguay fue el primer país en organizar una Copa del Mundo en 1930, además fue el primero en alzar el trofeo inaugural.

La joven Mannschaft, un equipo renovado de la mano de Joachim Löw que alcanzó el tercer puesto, permitió descubrir al mundo una generación que ilusionaba, con hombres como Thomas Müller, mejor joven del torneo; Mesut Özil o el arquero Manuel Neuer.

Brasil, Argentina, Italia y Francia, los dos últimos finalistas en 2006, solo provocaron desencantos.

Paraguay, por su parte, alcanzó por primera vez los cuartos de final.

Sudáfrica, a su vez, se convirtió en el primer país organizador en quedar eliminado en la primera ronda.

Brasil 2014

El segundo Mundial que albergaba uno de los países con mayor tradición futbolística, y cuya selección es la única en lucir sobre su escudo cinco estrellas de otros tantos títulos mundiales, no resultó como se esperaba la Canarinha.

Brasil cosechó en semifinales una de las derrotas más dolorosas de su historia, conocida como el "Mineirazo", ante una Alemania que humilló al equipo entrenado por Luiz Felipe Scolari por 7-1 y que a la postre se proclamaría tetracampeona ante la Argentina de Messi con un gol de Mario Götze, en la prórroga.

Alemania ha llegado a la ronda semifinales en 13 ocasiones, más que ninguna otra selección.

Messi no pudo levantar su primera Copa del Mundo, aunque se fue con el consuelo de ser designado mejor jugador del torneo.

La hasta entonces vigente campeona España decepcionó al caer en primera fase, al igual que Inglaterra e Italia, estas dos en una llave en la que pasaron a octavos Costa Rica y Uurguay.

Colombia con James Rodríguez, máximo realizador del torneo con 6 dianas, fue una de las sensaciones al llegar hasta cuartos, donde fue eliminada por Brasil.

Colombia sigue siendo el combinado en marcar un gol olímpico en una cita mundialista.

Por primera vez en la historia dos equipos africanos, Argelia y Nigeria, llegaron a octavos de final.

Rusia 2018

La cita en Rusia sirvió para consagrar a Kylian Mbappé como una de las estrellas del futbol, llevando a los Bleus a ganar su segunda estrella al vencer 4-2 en la final a la sorprendente Croacia de Luka Modric, elegido el mejor jugador del torneo.

Didier Deschamps ha ganado la Copa del Mundo como jugador (1998) y como director técnico (2018).

Didier Deschamps apostó por un plantel amplio y lleno de estrellas, entre los que destacaba, además de Mbappé, Paul Pogba, Antoine Griezmann, N'Golo Kanté o Hugo Lloris, para convertirse en el tercero en ganar el Mundial como futbolista (1998) y entrenador (2022), después de Franz Beckenbauer y Mario Lobo Zagallo.

No obstante, el mejor partido de los Bleus fue el de octavos de final, en el que eliminaron a Argentina por 4-3, con doblete de Mbappé.

Los 32 equipos participantes anotaron 169 goles en los 64 partidos disputados en un torneo con claro dominio del balompié europeo, que abarcó las semifinales: sí, Argentina cayó en octavos, Brasil y Uruguay avanzaron hasta cuartos.

Rusia 2018, fue el primer torneo celebrado en dos continentes (Europa y Asia).

España se despidió en octavos contra la anfitriona Rusia luego de que el que iba a ser seleccionador, Julen Lopetegui, fuera destituido dos días antes de iniciarse el torneo al conocerse que se había comprometido con el Real Madrid tras el Mundial.

La otra gran decepción fue Alemania, que llegaba para defender título y no superó la primera fase.

La tetracampeona del mundo, Italia, ni siquiera se clasificó para la fase final del torneo por primera vez desde 1958.

Por primera vez en la historia, ninguna de las grandes potencias (Brasil, Alemania, Italia y Argentina, que sumaban 15 títulos de los 20 disputados) llegaron a semifinales.

Catar 2022

La quinta fue la vencida y Lionel Messi, uno de los mejores futbolistas de la historia, pudo por fin levantar la Copa del Mundo.

Messi llevó a Argentina al tricampeonato, pese a las dudas ofrecidas por el equipo, que tuvo que sobreponerse a la sorprendente derrota 2-1 en el debut frente a Arabia Saudita.

Argentina es el primer campeón del Mundo que pierde en su debut.

En una final apasionante, frente a Francia, la Albiceleste se tomó la revancha de la derrota cuatro años antes y, por tercera vez en la historia, se llevó el título en los penales, luego de desaprovechar dos ventajas (2-0 y 3-2) y de que el ahora delantero madridista anotara tres goles para forzar la prórroga primero y los penales después.

Mbappé acabó como máximo goleador con 8 tantos, aunque fue Messi el elegido mejor jugador, en la segunda ocasión que obtuvo dicho galardón tras 2014.

La 22ª edición del Mundial fue histórica por varios motivos: se disputó por primera vez en Oriente Medio, aunque la elección de Catar no estuvo alejada de críticas y denuncias por supuestos sobornos y por conceder el evento a un país en el que no se respetan los derechos humanos.

Además, para evitar el calor sofocante, el torneo de trasladó de los habituales meses de junio-julio a noviembre-diciembre y los ocho estadios que albergaron los 64 partidos apenas estaban separados por un radio de 50 km.

El mejor resultado histórico de Portugal, es el tercer lugar en Inglaterra 1966.

Italia se quedó sin participar por segunda edición consecutiva, mientras varios aspirantes decepcionaron (Alemania, Uruguay y Bélgica no superaron la primera fase, España cayó en octavos y Brasil en cuartos).

La sorpresa del torneo fue Marruecos, que se convirtió en la primera selección africana en llegar a semifinales, tras superar en los cruces directos a la Roja y Portugal y caer frente a Francia por un lugar en la final.