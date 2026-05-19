Analizan reformas a Ley de la Diaco para beneficiar a los consumidores

-

Urgen fortalecer las facultades sancionatorias de la institución para que los procesos administrativos tengan mayores efectos y resultados más efectivos para la población.

OTRAS NOTICIAS: Arévalo pide al Congreso aprobar Ley Antilavado y destaca respaldo de sectores

La directora de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (Diaco), Leslie Tzicap González, urgió al Congreso una reforma integral para endurecer las sanciones y beneficiar más a los usuarios.

“ Yo asumo una gestión ante una ley que hay mucho que fortalecerle, una ley muy pobre en el tema de sanciones. Yo sí veo necesaria una pronta reforma a la Ley de la DIACO, una estructura completa ” eslie Tzicap González , Directora DIACO

Tzicap señaló que la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario vigente presenta múltiples limitaciones en cuanto a sanciones contra empresas que incumplen con los derechos de los consumidores.

También explicó que actualmente las multas se aplican en UMAS (un UMA equivale a un salario mínimo no agrícola) y los pagos ingresan al Estado; sin embargo, la legislación no contempla mecanismos de resarcimiento directo para los usuarios afectados.

La DIACO considera necesaria una reforma integral a su ley y no solo cambios parciales. (Foto: DIACO)

Según indicó, muchos consumidores realizan gastos y atraviesan procesos administrativos para presentar sus denuncias, pero al final no reciben compensación por los daños ocasionados.

Reforma completa

La directora afirmó que consideran necesaria una reforma estructural completa y no únicamente cambios aislados en algunos artículos de la normativa.

Además, destacó la importancia de fortalecer las facultades sancionatorias de la institución para que los procesos administrativos tengan mayores efectos y resultados más efectivos para la población.

"Ya estamos trabajando en varios artículos, porque vemos una reforma de la ley completa, no solo artículos, porque nos quedaríamos igual", indicó.

Asimismo, mencionó que otra de las prioridades es reducir los tiempos de atención y modernizar la institución mediante más personal, verificadores y sedes a nivel nacional.

La institución propone modernizar procesos y facilitar las denuncias digitales. (Foto: DIACO)

Agregó que uno de los objetivos es facilitar el acceso de los usuarios a los mecanismos de denuncia, incluyendo herramientas digitales que permitan agilizar los procesos como la plataforma Alerta Diaco, que ha permitido a la población ingresar denuncias de forma más rápida y ha permitido monitorear áreas geográficas con reportes constantes.

"Tenemos ya demasiado que actualizar y modernizar. Por ejemplo, uno de los temas es el libro de la Diaco no necesita ser físico. Podemos tener un tema digital, obviamente va de la mano también este tema de telecomunicaciones, pero podemos abrir las puertas de una manera más accesible a nuestros consumidores", expresó.

La ley actual data de 2003 y necesita actualizarse se planteó en el Congreso. (Foto: Wilder López/Soy502)

Diputados de la bancada Cabal plantearon realizar mesas técnicas de trabajo para analizar posibles reformas y solicitaron a la Diaco presentar un borrador con propuestas concretas para discutirlas en una próxima reunión programada para el 2 de junio.