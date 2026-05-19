Localizan el cuerpo de colombiana desaparecida tras cirugía estética

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La víctima desapareció luego de someterse a un procedimiento estético en una clínica "clandestina".

EN CONTEXTO: Colombiana desaparece tras someterse a una cirugía estética

Yulixa Toloza, de 52 años, acudió el pasado 13 de mayo a realizarse una cirugía en un "centro estético", ubicado en el barrio Venecia, en Bogotá, Colombia.

Pero, luego de la operación, no regresó a casa. Desde entonces sus familiares reportaron su desaparición.

Horas más tarde, un video captado por una cámara de seguridad reveló el momento en que Yulixa salió "arrastrada" por dos hombres del centro, el cual no contaba con los permisos necesarios para operar.

Finalmente, este martes 19 de mayo, autoridades confirmaron que su cuerpo fue hallado en una carretera de Apulo, Cundinamarca, municipio de Colombia.

Investigadores confirmaron que las prendas de vestir, la morfología y las heridas del procedimiento estético que presenta el cuerpo, coinciden con Toloza.

@noticiasrcn Autoridades confirmaron que el cuerpo hallado en una carretera de Apulo, Cundinamarca corresponde al de Yulixa Toloza, reportada como desaparecida desde el pasado 13 de mayo en Bogotá. Investigadores confirmaron las prendas de vestir, la morfología y las heridas del procedimiento estético al que se sometió la mujer. Medicina Legal realizará el cotejo de ADN del cuerpo. ♬ sonido original - NoticiasRCN

El trágico día

El procedimiento que se realizó Yulixa fue una lipólisis láser, la cual sería una operación ambulatoria y al cabo de pocas horas podría regresar a casa.

Sin embargo, eso no ocurrió. Un video que circula en redes sociales mostró el estado de salud en que se encontraba la mujer luego de la operación.

Luego de eso, no se supo más de ella, hasta este martes.