Houston se transforma para recibir el Mundial 2026

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A menos de un mes de iniciar las justas mundialistas 2026, Houston se está transformando para lucir las mejores galas en la máxima fiesta del futbol.

Está convirtiendo el estadio de los Texans de la NFL, en un campo de futbol con gramilla natural; protege sus calles del calor de medio año y alista a su policía para responder en 50 idiomas durante la Copa del Mundo.

Houston recibirá cinco juegos de fase de grupos.



La cuarta mayor ciudad de Estados Unidos, con más de 2 millones de habitantes, recibirá cinco juegos de fase de grupos, con protagonistas como la Alemania de Florian Wirtz, Portugal de Cristiano Ronaldo y la Holanda de Virgil van Dijk.



Será sede de un duelo de dieciseisavos y otro de octavos de final.

“ A medida que se acerca el evento y crece la expectativa, les decimos que Houston está listo. ” Chris Canetti, presidente del comité organizador de la Copa Mundial de la FIFA Houston.

En el sur de la ciudad, el NRG Stadium -rebautizado para la Copa como Houston Stadium- está reacondicionando su terreno de juego, habitualmente sintético y dividido por yardas.



Hussain Naqi, gerente general de NRG Park, explicó a la AFP que en el complejo se encuentra el estadio, han acondicionado el campo, dejando los espacios "para permitir los tiros de esquina y los saques de banda".



Cuidado del césped



Naqi recuerda que Houston ya ha sido sede de duelos de Copa América y de amistosos de clubes internacionales.



En el Houston Stadium han instalado "un sistema de aireación que va debajo de la superficie para ayudar al crecimiento del campo y asegurar que ayude a que la gamilla esté lo más sana posible durante la competencia". Además, reactivarán los sistemas de riego que ya tenían.

El NRG Stadium está reacondicionando su terreno de juego, habitualmente sintético y dividido por yardas.



Las cañerías blancas aún están a la vista, mientras operarios con maquinaria pesada cubren con tierra parte del campo.



Naqi explicó que el comité organizador trae desde Países Bajos el denominado grolites, un acondicionador mineral de alto rendimiento para ayudar al crecimiento de la grama.



Además, "el techo del estadio estará cerrado, es un campo de clima frío que se está enviando desde Denver, Colorado", agregó.

Clima intenso



Si bien el estadio es climatizado, las calles de Houston probablemente mantendrán altas temperaturas. La sensación térmica muchas veces alcanza los 40 grados.

En calles del centro empezaron a instalar desde el 2025 lo que denominan "corredores frescos", con árboles y estructuras que ofrezcan cobijo a quienes las transiten.

“ Estamos trabajando en adaptar nuestro espacio público para hacer cosas que ayuden a reducir las temperaturas del ambiente. Y los elementos más importantes de esto son la sombra y la vegetación. ” Kris Larson, director ejecutivo de la organización Houston Downtown.



Todos los trabajos deben estar listos para el inicio de la Copa y la idea es que estas estructuras permanezcan como un legado.



La ciudad albergará el primer partido el 14 de junio, entre Alemania y la debutante Curazao.



En 50 idiomas



La policía de Houston llevará colgado en el pecho un dispositivo que realiza traducciones simultáneas en 50 idiomas, para atender a los turistas.



Detecta el idioma de origen y lo traduce en inglés al oficial. El agente responde en inglés y el dispositivo vuelve a traducir la respuesta al idioma original del oyente.

Hussain Naqi, gerente general de NRG Park, en cuyo complejo se encuentra el estadio, han acondicionado el campo.

Y, a diferencia de Nueva Jersey, donde se aumentará hasta ocho veces el costo del tren, para quienes vayan al MetLife Stadium, Houston se sumó a Filadelfia en mantener inalterables sus precios de transporte.

“ Nuestros precios se mantienen igual, y eso no cambia, ofrecemos un transporte accesible para todo el mundo. Eso es lo que hace a Houston un lugar acogedor. ” Anna Carpenter, representante de METRO.

Los precios que manejan son de 1.25 dólares, 10 quetzales aproximadamente, para el bus y el metro urbano, y 4.50 dólares, unos 35 quetzales, para el bus que va del aeropuerto al centro de la ciudad.