Estos son los primeros dos síntomas de sarampión que causan alarma

El primer caso en la capital ya fue detectado.

Detectan primer caso de sarampión en la capital

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) confirmó este lunes 12 de enero el primer caso de sarampión en la capital, sexto en todo el país.

Todos los casos estarían relacionados a una actividad religiosa que se realizó en Santiago Atitlán en diciembre pasado.

Debido a que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, las autoridades hacen un llamado para estar en alerta ante cualquier síntoma que pueda presentarse.

La doctora Ericka Gaitán, epidemióloga responsable de la vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunación MSPAS, afirma que hay dos primeros síntomas que al momento de ser detectados deben ser atendidos de inmediato.

Se trata de la fiebre y el rash o sarpullido. "Cualquier lesión en la piel, con previo cuadro febril o parecido a un catarro, más las lesiones de piel, deben ser evaluados", afirma Gaitán.

De acuerdo al MSPAS, los demás síntomas que se desarrollan entre los primeros 21 días después de la exposición son:

Tos

Secreción nasal

Conjuntivitis

Manchas blancas en el interior de las mejillas

Es importante recordar que este virus suele propagarse por el aire cuando una persona infectada tose o estornuda.

Importancia de la vacunación

Gaitán reitera la importancia de la vacunación, cuyo esquema nacional incluye dos dosis de la vacuna SPR (sarampión, paperas y rubeola).

La primera dosis debe ser administrada al año y la segunda dosis a los 18 meses.