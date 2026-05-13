Norteamérica 2026, ¿el Mundial de las sorpresas tácticas?

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Los expertos de la FIFA creen que el Mundial 2026, será escenario de algunas innovaciones tácticas, aunque no tan profundas como las que se ven en las grandes ligas.



Laterales jugando con perfil invertido para aportar más en la creación; marcaje hombre a hombre en defensa, para recuperar rápido el balón, controlarlo y evitar desgaste físico en medio las altas temperaturas; pelotas cruzadas en ofensiva...



Presión alta, futbol vertical y directo, pases largos, transiciones rápidas, y sin un clásico 10, son algunas de las tendencias que deben reproducirse en la primera Copa del Mundo con 48 selecciones.



Especialistas del Grupo de Estudio Técnico (GET) de la FIFA estiman que la cita más grande del futbol replicará modelos que se han asentado, principalmente, en la liga inglesa durante los últimos años. Pero creen que habrá nuevos aportes.

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"Siempre vemos innovaciones, este Mundial seguro no será la excepción", dijo Tom Gardner, responsable de Perspectivas del Rendimiento Futbolístico de la FIFA.



Revolución en el futbol



En ediciones pasadas, los Mundiales fueron escenario de transformaciones tácticas, como los laterales incisivos y los cinco 10 de Brasil en México 1970, o la función de libero del portero colombiano René Higuita en Italia 1990.

Exdelantero danés Jon Dahl Tomasson, miembro del GET.



En los últimos años dos entrenadores españoles, Pep Guardiola y Luis Enrique revolucionaron el deporte con estrategias inspiradas en otros deportes, como el rugby o el waterpolo.



Sin embargo, la puesta en marcha de estas maniobras son el producto de mucho tiempo de trabajo, un privilegio que los seleccionadores no tendrán en este torneo.





“ Rotaciones (tácticas) como las del PSG seguramente no se verán por falta de tiempo de trabajo. ” Jon Dahl Tomasson, integrante del GET.



Expertos esperan que las selecciones "grandes" aprovechen la calidad de sus jugadores y marquen individualmente -y no en zona- a sus rivales considerados chicos para recuperar rápido la pelota.



"Al recuperar el balón, se impone el ritmo y se descansa un poco" en medio de partidos que se jugarán en pleno verano, afirmó. El adversario, entonces, enfrentaría mayores dificultades al acumular más cansancio frente a contendientes de mayor talento.



Pausa de hidratación: arma táctica



En la campaña 2025-2026, los goles de pelota parada, especialmente en los tiros de esquina, dieron de qué hablar alrededor del Arsenal y del técnico español Mikel Arteta.



La fórmula tiene cerca a los Gunners de conquistar su primer título liguero en 22 años y en la final de la Liga de Campeones de Europa, que jugará contra el PSG de Luis Enrique el 30 de mayo en Budapest.



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“ No será un arma secreta (en el Mundial), pero sí un arma para el equipo que la sepa usar. ” Gilberto Silva, integrante del GET.



Lo que cree que será de gran ayuda para los planteamientos tácticos de los entrenadores es la pausa de tres minutos para hidratación, que se realizará en el minuto 22 de cada tiempo.



"Pueden ser un momento táctico especial para los técnicos", afirmó Silva. "Ahora tienen dos oportunidades más, aparte del intermedio, para hacer cambios. Es una gran ventaja si tienen que cambiar algo para mejorar su juego".

Exmediocampista brasileño Gilberto Silva, parte del plantel que ganó la última Premier League del Arsenal en 2004.



La medida se implementará por primera vez en todos los partidos de la Copa del Mundo, sin importar las condiciones meteorológicas, como parte de una iniciativa para proteger a los jugadores, según la FIFA.