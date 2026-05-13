El ambiente cálido y soleado continuará este jueves

Por la noche se espera un ambiente más fresco.
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Para este jueves 14 de mayo se prevé un amanecer con neblina en Franja Transversal del Norte.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), el ambiente cálido y soleado continuará durante todo el día, pero el viento soplará del norte de forma moderada.
Por la tarde habrá nubosidad dispersa y se incrementará la cantidad de nubes, sobre todo del sur al centro del país, favoreciendo las lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica, especialmente en la región de Bocacosta.
Por la noche se espera un ambiente fresco en las regiones de occidente y altiplano central.