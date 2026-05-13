Acusado del secuestro de Litzy Cordón asegura que primo participó en el crimen

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El sindicado en el caso de secuestro y muerte de Litzy Cordón, Kevin Rivas, declaró ante el Tribunal de Mayor Riesgo B, presidido por la jueza María Eugenia Castellanos.

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En la continuación del juicio por el secuestro y asesinato de Litzy Cordón, el acusado Kevin Rivas declaró ante el Tribunal de Mayor Riesgo A y aseguró que su primo Andy le confesó haber participado en el crimen, además de haber utilizado el teléfono que él había dejado en el vehículo.

Con esta declaración, Rivas buscó exculparse de cualquier participación en el secuestro de Litsy Cordón, pues afirmó que únicamente le había prestado un vehículo a su primo, en el cual dejó olvidado su teléfono celular.

El acusado agregó que, luego de ir a cobrar un dinero, Q15 mil exactamente, llegó a su casa, donde su esposa le recordó que le había ofrecido comprarle un teléfono de alta gama.

En ese momento, él le respondió que debía viajar a la capital, por lo que aprovecharían para adquirir el dispositivo. Luego indicó que tenía una ternera, producto de una vaca que había fallecido, por lo que debía alimentarla.

En la continuación del juicio del caso del secuestro y asesinato de Litsy Cordón, el acusado Kevin Rivas declaró ante el Tribunal de Mayor Riesgo B y dijo que su primo hermano, Andy García Cordón, le confesó haber participado en el referido secuestro. (Video: Cortesía/Soy502) pic.twitter.com/ufhOTp6uHA — Cristobal Veliz (@cristoveliz) May 13, 2026

Explicó que, mientras se encontraba con su primo, se dirigió hacia donde estaba la ternera, momento en el que Andy le dijo que le ayudaría.

Según relató, en ese instante su primo le comentó: "manda a decir Cristian (hermano de Kevin) que cambies tu teléfono", lo cual le sorprendió.

Continuó declarando que, después de haber acordado el viaje a la capital, realizó varias llamadas a Cristian, incluida una que hizo a su madre. Sin embargo, fue su hermano quien respondió y le reiteró lo que Andy le había dicho: que cambiara el teléfono de forma urgente.

Manifestó que Cristian le dijo que sí debía hacerlo, porque Andy había hecho algo con el teléfono. Por ello, al día siguiente salieron de Teculután hacia la capital y llegaron a un centro comercial, pero no encontraron el color del dispositivo que quería su esposa, por lo que decidieron viajar a Antigua Guatemala, donde les indicaron que una tienda de la cadena distribuidora sí lo tenía disponible.

Ante esto, indicó que conversó con su esposa y se dirigieron, junto a Andy, hacia Antigua Guatemala. Sin embargo, en el camino se detuvieron en un restaurante de comida rápida, donde su pareja le dijo que iría al baño, momento que aprovechó para encarar a Andy y pedirle que le dijera qué había sucedido.

Fue entonces cuando, según su relato, su primo le confesó haber participado en el secuestro y muerte de Litsy Cordón. Posteriormente, aseguró que, debido a la presencia de su esposa, Andy evadía constantemente el tema, hasta que él le preguntó directamente por qué existía tanta urgencia de cambiar el teléfono.

Con esto, aseguró que Andy le dijo: "el teléfono que vos dejaste en el carro fue el que utilizamos para extraer el chip de Litsy y meterlo en tu teléfono".

Indicó que luego almorzaron y continuaron hacia Antigua Guatemala. Allí, su pareja se quedó con el teléfono de alta gama y él utilizó el dispositivo que ella tenía anteriormente.

Posteriormente, aseguró que, a inmediaciones del lugar conocido como "El Rancho", en el municipio de San Agustín Acasaguastlán, El Progreso, el vehículo comenzó a presentar desperfectos mecánicos en una gasolinera.

Según dijo, un conocido remolcó el vehículo hasta Teculután, Zacapa. Esa misma noche asistió al velatorio de Litzy, donde había muchas personas, entre ellas su abuela, su hermano y otra persona identificada como Gustavo. Él llegó acompañado de su pareja y Andy.

Aseguró que, durante la noche, conversó con su hermano Cristian y le comentó que Andy le había confesado estar involucrado en el secuestro de Litzy, además de haber utilizado el teléfono en el que introdujeron el chip de la víctima. Según afirmó, su hermano le respondió que no tuviera pena.

Posteriormente, dijo que continuó con su vida, aunque constantemente confrontaba a Andy y le preguntaba por qué había tomado esa decisión. Sin embargo, aseguró que este únicamente evadía el tema, hasta que con el tiempo le pidió que ya no llegara a su casa.

Luego narró que, el 10 de diciembre de 2020, varias patrullas llegaron a su vivienda junto con agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público, quienes allanaron el inmueble y lo capturaron.

Además, durante su declaración aseguró que su hermano Cristian, su padre Oscar Rubén Rivas Sanabria y Gustavo Adolfo Cordón García fueron asesinados el 12 de junio de 2021. Mientras tanto, su primo Andy murió el 13 de enero de 2023.

Al finalizar la audiencia, el Tribunal de Mayor Riesgo B, presidido por la jueza María Eugenia Castellanos, accedió a la petición de la Fiscalía para realizar un reconocimiento judicial en Teculután, Zacapa.

El caso

El secuestro de Litzy Cordón ocurrió el 6 de octubre de 2020, en el municipio de Teculután, Zacapa.

Luego de allanar la vivienda de Kevin Rivas el 10 de diciembre de 2020, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Delitos contra el Femicidio y con apoyo de la Policía Nacional Civil, efectuó su captura.

Los secuestradores exigían Q5 millones a cambio de la liberación de Litzy; sin embargo, al no recibir el pago, la asesinaron.

Tras localizar el cuerpo de la víctima, la necropsia determinó que falleció por asfixia por estrangulamiento.