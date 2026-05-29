Jugadores binacionales: La estrategia para jugar un Mundial

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FIFA flexibiliza reglas y abre debate sobre la identidad.

La nacionalidad deportiva es el requisito que determina qué selección nacional puede representar un jugador.

Convencer a un futbolista con dos nacionalidades de formar parte de una selección suele conllevar un trabajo arduo para los entrenadores, pero supone también un gran dilema para los jugadores, por mucho que la FIFA haya suavizado las reglas para facilitar el proceso.

La cuestión adquiere una relevancia todavía más importante cuando aparece en el horizonte un torneo como el Mundial 2026, que del 11 de junio al 19 de julio atraerá la mirada de todo el planeta hacia Estados Unidos, Canadá y México.

Desde hace varios años, cada vez más futbolistas dan la espalda a grandes selecciones europeas para vestir los colores del país de origen de sus padres.

El fenómeno se amplificó cuando la FIFA decidió autorizar desde 2003 que los jugadores que han sido internacionales con un país en categoría juvenil pueden pasar a defender a otro en su paso a la absoluta.

210 cambios de nacionalidad

La última actualización de la normativa al respecto, en 2020, estipula principalmente que los jugadores que han estado con una selección absoluta pueden cambiar de combinado si no han participado en una fase final de una gran competición como: Mundial, Eurocopa, Copa América o Copa de África, por ejemplo.

De esta forma, 210 jugadores han obtenido un cambio de nacionalidad deportiva desde 2025, según la plataforma de registros de la FIFA.

En mayo de 2026, la FIFA aprobó el cambio de federación a Ayyoub Bouhaddi y fue incluido en la lista de convocados de los "Leones del Atlas".

La joven promesa de 18 años Ayyoub Bouhaddi, del Lille francés, protagonizó un caso muy comentado recientemente.

Después de jugar diez veces con la selección Sub-21 de Francia, decidió pasar a defender a Marruecos, el país de origen de sus padres, para poder participar en el Mundial 2026 en un estira y afloja que se ha hecho cada vez más frecuente.

Factor decisivo

También la Copa del Mundo de este año está detrás de la decisión de Josué Casimir, nacido en Francia, pero que optó por cambiar a la camiseta de Haití, con el que suma ya seis partidos.

Tras jugar con la selección Sub-20 de Guadalupe en 2020, Josué Casimir optó por representar a Haití a finales de 2025.

"Para mí supone una alegría inmensa poder servir al país de mis padres y honrarles así. La decisión llegó de una manera natural y me daba una posibilidad de jugar el Mundial", admitió este jugador del Auxerre francés a la AFP.

Uno de los hijos de la leyenda francesa Zinedine Zidane, Luca, tomó su decisión el pasado octubre en favor de Argelia, la nación de sus abuelos paternos.

Luca Zidane jugó como arquero en selecciones juveniles de Francia y optó por los Zorros del Desierto el año pasado, pensando en la Copa de África que se jugó en diciembre y enero. Pero sobre todo en el Mundial, aunque una lesión en la mandíbula pone en duda su presencia en Norteamérica 2026.

Luca Zidane defendió a Francia en categorías inferiores, pero nunca debutó con la selección absoluta.

Con problemas en ataque, el seleccionador de Bélgica, Rudi Garcia, consiguió convencer a Matías Fernández-Pardo de unirse a sus Diablos Rojos.

El atacante del Lille, seleccionado varias veces en su etapa juvenil con España, vivirá el Mundial con la nacionalidad futbolística belga.

Nacido en Bruselas, Matías Fernández-Pardo posee pasaporte belga, italiano y español.

Convencer a las familias

En este tipo de procesos, los seleccionadores suelen tener un rol determinante en las conversaciones para convencer a los futbolistas de que tendrán cabida en su proyecto.

Son frecuentes también las conversaciones con otros miembros de la familia por la trascendencia de la decisión.

El seleccionador de Haití, Sébastien Migné, es consciente de que para su país ha sido vital convencer a varios binacionales para "unirse a la aventura".

"Hay que ir a buscar las informaciones, encontrar jugadores de ascendencias haitianas y luego seguirles en las plataformas. También hay que seguir los partidos, para ver si el perfil viene bien a nuestro proyecto de juego", explica a la AFP.

Una decisión del corazón

Achraf Hakimi es un referente de la Selección de Marruecos, con la que ha disputado dos Mundiales: Rusia 2018 y Catar 2022.

A veces, más que por estrategia de carrera, la decisión responde más "al corazón", como asegura Achraf Hakimi, nacido en Madrid pero que optó por Marruecos: "Lo intenté (con España), pero no me sentía cómodo", contó el actual capitán y estrella de los Leones del Atlas.

Marruecos también se llevó a otro español, Brahim Díaz.

A la inversa, el otro caso emblemático es el de Lamine Yamal, el fenómeno de 18 años que podría haber jugado por Marruecos, el país de su padre, pero eligió a España.

"Nos dimos cuenta de que un chico puede estar preparado con 17 años, por lo que decidimos adelantar el proceso", explicó Francis Hernández, director deportivo de las categorías inferiores de la Federación Española de Futbol entre 2018 y 2024, al hablar de su visión como cazatalentos.

Nico Paz, la gran revelación del Como de Italia llamó la atención del técnico Lionel Scaloni tras consolidar una temporada espectacular en la Serie A.

España, en cambio, no pudo convencer a Nico Paz de jugar con La Roja y el jugador nacido en Canarias puede defender en el Mundial la camiseta de Argentina.