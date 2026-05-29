Barcelona: ¿Cómo encaja Anthony Gordon en la pizarra de Hansi Flick?

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El internacional inglés Anthony Gordon se comprometió por cinco temporadas con el FC Barcelona, anunció el vigente doble campeón de la liga española, oficializando una operación que la prensa daba por hecha desde hace días.

El extremo de 25 años, hasta ahora en el Newcastle, es el primer fichaje del club catalán para la temporada 2026-2027 y refuerza un ataque que quedó mermado por la marcha del polaco Robert Lewandowski, de 37 años.

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️ Gordon’s first words as a culer pic.twitter.com/P3kCCnwzYz — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 29, 2026

"El FC Barcelona y el Newcastle llegaron a un acuerdo para que Anthony Gordon se convierta en nuevo jugador azulgrana para las cinco próximas temporadas", escribió el Barça en un comunicado.

El costo del traspaso no fue comunicado, pero según una fuente interna consultada esta semana por la AFP, el Barcelona ofreció 70 millones de euros (81 millones de dólares) más otros 10 millones (11,6 millones de dólares) en variables.

¿Cómo encaja en la pizarra de Hansi Flick?

Gordon destaca por su agresividad defensiva, su capacidad de presionar tras pérdida en bloque alto y un tremendo volumen de cara a puerta. Sin embargo, no es el clásico extremo asociativo del ADN Barça de antaño; no te va a romper en estático con filigranas. Su juego es puro Rock & Roll.

Un dato que vale la pena resaltar: Gordon fue el futbolista más rápido de la pasada Champions League, registrando una velocidad punta descomunal de 37.2 km/h.

Su futbol vive del desmarque de ruptura y la aceleración continuada en transición. Aunque su hábitat natural es partir desde la banda izquierda a pierna cambiada, la pasada campaña demostró su polivalencia jugando con éxito como delantero centro debido a las bajas en Tyneside. Un comodín de oro para Flick.

En la temporada europea que ahora termina, Gordon jugó dos veces contra el Barça en la Liga de Campeones, un torneo en el que actuó doce partidos y marcó diez tantos.