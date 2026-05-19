La lista de Ancelotti: lo que el italiano dijo sobre Neymar

Luego de meses de incertidumbre, este lunes Carlo Ancelotti, director técnico de la selección brasileña, dio a conocer el listado de 26 futbolistas que participarán en el Mundial 2026.
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Sin duda, la incorporación de Neymar al listado final fue la noticia más esperada por la afición de la Verdeamarela.
Durante la conferencia de prensa, que se llevó a cabo en un museo de Río de Janeiro, frente a un marco espectacular de público, estas son las frases destacadas de Carletto frente a la prensa:
También habló sobre el grupo y las expectativas.
Cuando fue consultado sobre el llamado a Neymar, aclaró:
Aseguró que no hay preferencias.
El último partido que disputó Neymar con la Canarinha fue el octubre de 2023, cuando se lesionó en un partido de eliminatoria sudamericana.
Actualmente, 'el 10' suma ocho goles en Mundiales. Ha participado en tres: Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022. Para Norteamérica 2026, tiene la oportunidad de aumentar su cuenta de goleo personal y aportar en la búsqueda de la sexta estrella para Brasil.