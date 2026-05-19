La lista de Ancelotti: lo que el italiano dijo sobre Neymar

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Luego de meses de incertidumbre, este lunes Carlo Ancelotti, director técnico de la selección brasileña, dio a conocer el listado de 26 futbolistas que participarán en el Mundial 2026.

Sin duda, la incorporación de Neymar al listado final fue la noticia más esperada por la afición de la Verdeamarela.

Neymar jugó el último de sus 128 encuentros con la camiseta verdeamarela en octubre de 2023.

Durante la conferencia de prensa, que se llevó a cabo en un museo de Río de Janeiro, frente a un marco espectacular de público, estas son las frases destacadas de Carletto frente a la prensa:

“ Hicimos la evaluación de Neymar todo el año y vimos que en el último periodo jugó con continuidad y que su condición física mejoró. Pensamos que es un jugador importante. ” Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil.

También habló sobre el grupo y las expectativas.

“ No es una lista perfecta, pero la Copa del Mundo no la va a ganar un equipo perfecto, porque el equipo perfecto no existe, la va a ganar el equipo más resiliente. ” Ancelotti, director técnico italiano.

Cuando fue consultado sobre el llamado a Neymar, aclaró:

“ Escogimos a Neymar no porque pensamos que va a ser un buen reserva, escogimos a Neymar porque pensamos que puede aportar calidad, juegue un minuto, cinco, no juegue, o juegue 90 minutos. ” Ancelotti, técnico de la Verdeamarela.

Aseguró que no hay preferencias.

“ [Neymar] Tiene el mismo papel, la misma obligación que todos los otros 25. ” Ancelotti, técnico de 66 años.

El último partido que disputó Neymar con la Canarinha fue el octubre de 2023, cuando se lesionó en un partido de eliminatoria sudamericana.

Actualmente, 'el 10' suma ocho goles en Mundiales. Ha participado en tres: Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022. Para Norteamérica 2026, tiene la oportunidad de aumentar su cuenta de goleo personal y aportar en la búsqueda de la sexta estrella para Brasil.