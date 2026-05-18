Mundial 2026: Selección de Irán tramitará visados en Turquía

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La selección de futbol de Irán llegó a Turquía este lunes para disputar un amistoso contra Gambia (29 de mayo) y completar las solicitudes de visado que le permitirán viajar a Estados Unidos, en donde disputará el Mundial 2026.



El equipo, compuesto por 22 jugadores y el cuerpo técnico salió de Teherán este lunes por la mañana, informó la agencia de prensa iraní Tasnim.

El seleccionador iraní, Amir Ghalenoei, sale de una terminal tras la llegada de la selección nacional de futbol de Irán a Turquía, antes de su viaje a Estados Unidos para la Copa Mundial 2026.



La participación del equipo en el Mundial de 2026, que coorganizan Estados Unidos, México y Canadá, se produce en medio de incertidumbre y polémicas derivadas de la guerra en Medio Oriente.



Estados Unidos rompió relaciones diplomáticas con Irán en 1980 tras la Revolución Islámica y la crisis de los rehenes en la embajada estadounidense. Hasta la fecha, la relación es ríspida.



"Aún no se han emitido visados", declaró Mehdi Taj, presidente de la federación iraní de futbol, a los medios iraníes el pasado jueves.



Taj dijo que se esperaba que los jugadores se sometieran a la toma de huellas dactilares en Turquía como parte del proceso, pero que querían evitar un viaje de más de 380 kilómetros desde Antalya hasta Ankara.





“ [La reunión de FIFA con representantes de la Federación iraní] fue excelente y constructiva. ” Mattias Grafstrom, secretario general de la FIFA.



Taj también describió la reunión del sábado como "positiva y constructiva" sin entrar en detalles.



Cuando la selección iraní llegue a Estados Unidos, debe establecer su cuartel general en Tucson, Arizona.



El equipo, que está en el Grupo G, tiene previsto iniciar su campaña en el Mundial contra Nueva Zelanda el 15 de junio, en Los Ángeles.

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Después debe enfrentarse a Bélgica en la misma ciudad, el día 21 y posteriormente a Egipto en Seattle, el 26.