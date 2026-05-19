Trump habla de "muy buenas posibilidades" de llegar a un acuerdo con Irán

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Donald Trump mencionó que cualquier acuerdo debe garantizar que Irán no desarrolle un arma nuclear.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump dijo este lunes que hay "muy buenas posibilidades" de que se llegue a un acuerdo con Irán sin reasumir las hostilidades.

"Si podemos hacer eso sin bombardearlos hasta el cansancio, yo estaría muy feliz", dijo durante un evento en la Casa Blanca el lunes. Cualquier pacto, dijo el republicano, debe garantizar que Irán no desarrolle un arma nuclear.

Washington y Teherán se han intercambiado propuestas de acuerdo para terminar con el conflicto, pero solo han llevado a cabo un ciclo de conversaciones pese al precario alto al fuego.

El jefe de las fuerzas armadas de Irán, Alí Abdollahi, advirtió por su parte el lunes "a Estados Unidos y sus aliados" de cometer cualquier "error estratégico y de cálculo de nuevo".

Las fuerzas iraníes "tienen el dedo en el gatillo", agregó el general citado por medios estatales. El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, declaró en un mensaje en X el lunes que "dialogar no significa capitular".

"La República Islámica de Irán entabla el diálogo con dignidad, autoridad y respeto por los derechos de la nación, y en ningún caso renunciará a los derechos legítimos del pueblo y del país", señaló.

#AHORA Donald Trump sobre Irán:



“Parece que hay una muy buena posibilidad de que podamos llegar a un acuerdo. Si podemos hacer eso sin bombardearlos a muerte, estaría muy feliz.”#Trump #Iran #EEUU #Geopolítica pic.twitter.com/1uN3KX040C — Coinwatcher News (@CoinwatcherNews) May 18, 2026

La gestión del estrecho de Ormuz

La agencia de noticias iraní Fars señaló que una propuesta iraní había hecho hincapié en que Teherán seguiría gestionando el estratégico estrecho de Ormuz, que Irán ha mantenido en gran medida cerrado desde el inicio de la guerra.

El lunes, el máximo organismo de seguridad de Irán, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, anunció la formación de un nuevo órgano para gestionar el estrecho.

En su cuenta oficial de X, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional compartió una publicación de la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA) en la que se indicaba que ofrecería "información en tiempo real sobre las operaciones" en este paso marítimo.

*Con información de AFP