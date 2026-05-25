¿Llegará al Mundial? Inter Miami confirma lesión de Messi

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El Inter Miami confirmó oficialmente este lunes el reporte médico de la lesión de Lionel Messi, quien tuvo que abandonar inesperadamente el partido del pasado domingo frente al Philadelphia Union por molestias físicas.

El astro argentino salió por voluntad propia al minuto 73 del encuentro, encendiendo inmediatamente las alarmas tanto en el conjunto de Las Garzas como en el entorno de la selección de Argentina, a 17 días para el inicio de la próxima Copa del Mundo.

Según detalló el club estadounidense en su informe médico, Messi fue sometido a diferentes pruebas y el diagnóstico reveló "una sobrecarga asociada a una fatiga muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda". Aunque la lesión no es de gravedad, el capitán argentino podría permanecer entre 10 y 15 días fuera de actividad.

Esta situación prácticamente dejaría al campeón del mundo sin disputar los amistosos de preparación que sostendrá la Albiceleste ante Honduras e Islandia previo al Mundial.

Injury Update presented by @BaptistHealthSF

for Leo Messi.



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De acuerdo con medios argentinos, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni no tiene intención de arriesgar a Messi en estos compromisos, con el objetivo de que llegue en óptimas condiciones al debut mundialista de Argentina frente a Argelia el próximo 16 de junio.

Por ahora, el "10" argentino permanecerá alejado de las canchas y centrado completamente en su recuperación bajo la supervisión del cuerpo médico de la selección, pensando exclusivamente en la gran cita mundialista.