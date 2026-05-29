Luis Díaz está en uno de sus mejores años para ir al Mundial

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El extremo colombiano Luis Díaz, ya consolidado en el futbol de élite en Europa, aseguró que está en uno de sus "mejores años" para debutar con la selección de Colombia en el Mundial de Norteamérica 2026.

Lucho ya trabaja bajo las órdenes de Néstor Lorenzo en Bogotá.

El guajiro, de 29 años, asistirá a su primera cita mundialista después de sobresalir en su primera temporada en el Bayern Múnich, que llevó a que sea considerado uno de los mejores atacantes del mundo.

"Está siendo uno de mis mejores años a nivel personal, a nivel futbolístico", dijo Díaz en una conferencia de prensa tras el entrenamiento de la selección cafetera en Bogotá.

"Llegó un momento increíble para lo que siempre soñé, que es dejar en alto a nuestra selección", agregó.

Colombia clasificó a la Copa Mundial 2026 como tercero de las Eliminatorias Sudamericanas.

Luis Díaz y el veterano volante ofensivo James Rodríguez son las figuras más destacadas de la lista de 26 jugadores dada a conocer el lunes por el seleccionador de Colombia, el argentino Néstor Lorenzo.

James, de 34 años y que disputará su tercer Mundial, tras los de Brasil 2014 y Rusia 2018, viene de un primer semestre de año en el que no logró destacar en el Minnesota United de la MLS.

"El capitán sigue siendo James Rodríguez", dijo Díaz después que la prensa lo comparara con el 10.

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Colombia está encuadrado en el Grupo K del Mundial, que se inicia en dos semanas, el 11 de junio, y concluye el 19 de julio.

La selección cafetera debuta en el torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá frente a Uzbekistán el 17 de junio y luego enfrentará a República Democrática de Congo y al Portugal de Cristiano Ronaldo.