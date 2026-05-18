¡Neymar a bordo! Ancelotti oficializa lista del Mundial 2026

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Neymar ha sido convocado para disputar la Copa Norteamérica 2026, la cuarta de su historia personal.

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Tras meses de expectativa, Carlo Ancelotti, el entrenador de la selección de Brasil oficializó la lista de jugadores que disputarán el mundial. El '10' ha convencido al cuerpo técnico para subir al barco y buscar la sexta estrella para su país.

Autoridades de CBF aseguran que el listado se conformo como resultado de un proceso.

La situación de Neymar generó un debate nacional e incluso internacional. Aunque buena parte de la afición ha defendido la convocatoria del jugador del Santos, argumentando que aporta creando juego, otros aseguraron que aún con su amplia experiencia y destacadas aptitudes técnicas, no se encuentra en un buen momento físico, considerando la exigencia de un Mundial.

Carletto aseguro que quiere ser la selección más resiliente para ganar la Copa del Mundo.

Para despejar el panorama, la jornada del pasado fin de semana en la liga brasileña fue clave para Carletto. Según medios locales, el italiano ya tenía definidos a 24 de los 26 jugadores, por lo que enfocaría la lupa en elementos particulares.

"Con la mayoría de los jugadores, es necesario evaluar el talento y la condición física. Con Neymar, necesitamos evaluar solo la condición física, porque su talento es indiscutible. Depende de él, no de mí", dijo Carletto la semana pasada.

La lista fue presentada en el Museu do Amanhã (Museo del Mañana), en Río de Janeiro, en medio de una fiesta brasileira. Contó con la presencia de figuras históricas y campeonas del mundo con Brasil.

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La Confederación Brasileña de Futbol aprovechó la ocasión para realizar un espectáculo artístico que retratara la cultura futbolera del país sudamericano, así como la presentación de videos que emocionaron hasta a los más escépticos, al recordar los mejores momentos de la "Verdeamarela".

Neymar, de 34 años, no viste la camisola de la Canarinha desde octubre de 2023, tras una grave lesión de rodilla que le ha acarreado múltiples procesos para alcanzar un buen ritmo y su plena forma.

El director de selecciones de la CBF, Rodrigo Caetano, confirmó que el amistoso del 31 de mayo ante Panamá será el partido de presentación de la "Verdeamarela".

Brasil debutará ante Marruecos el 13 de junio. Haití y Escocia completan el Grupo C.

Lista final para el Mundial 2026

Porteros: Alisson (LIV), Ederson (FEN) Weverton (GRE)

Defensas: Alex Sándro (FLA); Bremer (JUV), Danilo (FLA), Douglas (ZEN); Gabriel Magalhaes (ARS); Ibañez (Al-Alhi); Leo Pereira (FLA), Marquinhos (PSG); Wesley (Roma)

Mediocampistas: Bruno (NEW Castle); Casemiro (Manchester), Danilo (Botafogo); Fabinho (Al-Ittihad), Lucas Paquetá (FLA)

Delanteros: Endrick (LYO), Gabriel Martinelli (ARS), Igor Thiago (BRE), Luis Enrique (ZEN), Matheus Cunha (MANU), Neymar (Santos), Rafinha (Barcelona), Rayan (BOU), Vinícius Junior (RMA)