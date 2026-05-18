Persecución policial: capturan a un presunto criminal y otro queda herido en zona 12

Los detenidos podrían ser los responsable de un crimen ocurrido en zona 14.
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Una persecución policial dejó un presunto criminal capturado y otro herido de bala en la colonia La Reformita, zona 12, tras un operativo vinculado a un ataque armado ocurrido en zona 14, donde una persona murió.
Durante los patrullajes, agentes identificaron a dos hombres que se conducían en un vehículo de dos ruedas que coincidían con las características de los presuntos responsables.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que en el hecho fue detenido Jorge "N", de 24 años, por portación ilegal de arma de fuego y posesión de marihuana. Su acompañante, Jansel "N", de 21, resultó herido por proyectil de arma de fuego y fue trasladado a un centro asistencial.
Al intentar detenerlos, estos hombres habían ignorado la orden de alto y por lo tanto, se inició la persecución por parte de las fuerzas de seguridad.
También, se incautó dicho vehículo, un revólver y marihuana. Las investigaciones continúan para establecer su posible participación en el ataque armado.