Real Madrid anuncia la marcha de Carvajal al término de esta temporada

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El capitán del equipo se retirará al término de su contrato al final de esta temporada.

El capitán del Real Madrid, Dani Carvajal, dejará el club cuando finalice su contrato al término de la presente temporada, anunció la entidad este lunes 18 de mayo en un comunicado.

"Carvajal es uno de los cinco jugadores que a lo largo de toda la historia del fútbol han logrado ganar 6 Copas de Europa, y ha formado parte de un equipo que ha protagonizado una de las épocas más brillantes de nuestra historia", destacó el club.

Formado en las categorías inferiores del Real Madrid y tras un paso breve por el Bayer Leverkusen (2012-2013), Carvajal se adueñó de la banda derecha de la defensa blanca en la última década, logrando un impresionante palmarés.

"El Real Madrid le desea a Dani Carvajal y a su familia todo lo mejor en esta nueva etapa de su vida". Agregaron al comunicado "El estadio Santiago Bernabéu le rendirá homenaje este sábado con motivo del último partido de Liga que disputará nuestro equipo." finalizaron.

Cabe recordar que Carvajal tenía esperanzas de acudir con la Roja al Mundial de Norteamérica, pero en las dos últimas temporadas apenas ha jugado, desde que sufrió una grave lesión de rodilla en octubre de 2024 que le dejó fuera de los terrenos de juego durante ocho meses.

El Madrid despide a su capitán al final de esta temporada. (Foto: Real Madrid)

Sobre el capitán en la cancha

En total, como recordó el Madrid, 450 partidos vistiendo la camiseta merengue y 27 títulos: "6 Copas de Europa, 6 Mundiales de Clubes, 5 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 4 Supercopas de España".

Con la selección española ha disputado 51 partidos, proclamándose campeón de la Eurocopa en 2024 y de la Liga de Naciones un año antes.

A su regreso, luego de su lesión en la rodilla, apenas participó en un partido en el Mundial de Clubes y esta temporada ha encadenado varias lesiones musculares que apenas le han dejado participar con el equipo.

"Carvajal es una leyenda y un símbolo del Real Madrid y su cantera. Su imagen junto a nuestro querido y recordado Alfredo Di Stéfano poniendo la primera piedra de la Ciudad Real Madrid quedará para siempre en el corazón de todos los madridistas y en la historia de nuestro club", declaró el presidente blanco Florentino Pérez, citado en el comunicado.

Por sexto año consecutivo, el jugador que ha sido capitán del Real Madrid abandonará el club al término de la temporada.

Durante este lunes despidieron con un emotivo video a Carvajal en el que muestran su trayectoria en el equipo.

El vídeo del Real Madrid para despedir a Dani Carvajal.



Estoy llorando pic.twitter.com/wORaoZ50JK — (fan) REAL MADRID FANS (@AdriRM33) May 18, 2026

*Con información de AFP