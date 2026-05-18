Colisión entre camión y picop deja cinco heridos en ruta al Atlántico

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Las personas fueron trasladadas a un centro asistencial tras sufrir heridas en diferentes partes del cuerpo.

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Un fuerte choque sucedió la tarde de este lunes 18 de mayo, en el kilómetro 61 de la ruta al Atlántico, en jurisdicción de Sanarate, El Progreso.

En el lugar se vio involucrado un camión y un picop que colisionaron por causas que aun se desconocen.

Bomberos Municipales Departamentales fueron alertados luego de que varias personas resultaran heridas, a quienes les brindaron atención prehospitalaria.

Hecho de tránsito se registra en el kilómetro 61 de la Ruta al Atlántico, jurisdicción de Sanarate, El Progreso. pic.twitter.com/MAVHyW0XSt — Vinicio Gutierrez (@viniciogutierr3) May 18, 2026

Posteriormente, se confirmó que fueron cinco personas las que fueron trasladadas a la emergencia del Hospital Nacional de Guastatoya.

De momento las víctimas de este accidente de tránsito no han sido identificadas.