La otra cara del Mundial 2026: entre miedo y pasión

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Organizaciones de Derechos Humanos internacionales exigen a FIFA velar por la seguridad y respeto a selecciones, periodistas y aficiones que viajen a Estados Unidos durante el Mundial 2026.

Organizaciones de Derechos Humanos internacionales exigen a FIFA garantizar respeto y protección a selecciones, periodistas y aficiones.

Este lunes en conferencia de prensa, Human Right Watch (HRW, siglas en inglés) alertó sobre el contexto en el que se desarrolla la Copa del Mundo 2026, particularmente sobre las actividades en territorio estadounidense.

La organización internacional presentó una "guía" para periodistas quienes cubrirán el máximo evento de fútbol del mundo, en donde señala con preocupación las "políticas migratorias abusivas, nuevas amenazas a la libertad de prensa, discriminación y el incumplimiento de compromisos en materia de derechos humanos por parte de la FIFA y de las ciudades anfitrionas".

“ Los aficionados, los periodistas y las demás personas que viajen a Estados Unidos se arriesgan a tener que enfrentarse a la detención, la expulsión o la discriminación ” Maja Liebing, parte del equipo encargado de las Américas en Amnistía Internacional

Premio de la Paz

En diciembre 2025, Gianni Infantino, entregó a Donald Trump el "Premio FIFA de la Paz", creado exclusivamente para el sorteo de United 2026 como muestra de la cercanía que hay entre el dirigente del balompié mundial y el mandatario de Estados Unidos. Este reconocimiento fue duramente criticado por la falta de precisión en los criterios de entrega.

“ Que FIFA vigile que este Mundial respeta y hace progresar los Derechos Humanos ” Andrea Florence, directora de Sport & Rights Alliance

167 mil arrestos registra el gobierno estadounidense en las once ciudades sede del torneo, desde el regreso de Trump al poder, entre 2025 y 2026.

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De acuerdo con HRW, aficiones de Irán, Haití, Senegal y Costa de Marfil podrían verse principalmente afectadas debido a las prohibiciones de ingreso y estadía que ha dictado Estados Unidos en contra de sus naciones.