Un Mena goleador impulsa a los rojos a la tercera posición, a costa de Aurora

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Con la oportunidad de subir a la tercera posición de la clasificación, Municipal salió a arrollar a Aurora (4-1) con un José Mena vestido de goleador, en el duelo que puso punto final a la fecha 13 del torneo Clausura 2026.

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Frente a su gente en el estadio El Trébol, los rojos tardaron apenas 15 minutos en darles una alegría. Cristian Hernández interceptó un despeje de Luis Cardona en salida y habilitó a Erik López, quien solo puso el botín derecho para el 1-0.

Luego, arrancó el show de Mena. Al 21, encontró un tiro de esquina de John Méndez y se anticipó perfecto a su marca para rematar al fondo de la portería aurinegra, a pesar de un ligero desvío de Liborio Sánchez.

Pablo Mingorance recortó distancias para el conjunto militar arrancando la segunda mitad (47), con un excepcional cobro de tiro libre que dejó sin nada que hacer a Kénderson Navarro, pero Mena volvió a aparecer en el área al cazar un rebote que Liborio otorgó (75), rematar y, con cierta ayuda de un desvío en Bryan Soriano, volver a ampliar la ventaja local (3-1).

Y el defensa costarricense puso broche de oro a su tarde-noche de en sueño ya en el cierre (90), cuando aprovechó un error del arquero militar en la salida de un tiro de esquina, conectó de volea con la zurda y sentenció el 4-1, con su "hat-trick" personal.

De esta manera, Municipal aprovechó el tropezón de Xelajú el sábado y ahora es tercero en el Clausura con 21 puntos, cuatro por detrás de Comunicaciones y Cobán Imperial (ambos con 25). Mientras que Aurora registró su quinto juego sin triunfo, que lo ha desplazado hasta el puesto 11.