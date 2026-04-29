Piden a FIFA que abogue por los migrantes durante el Mundial

Previo al inicio del Congreso de la FIFA en Vancouver, Canadá, planificado para este jueves, la organización Amnistía Internacional (AI) ha pedido públicamente a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que abogue para que en Estados Unidos suspenda acciones de ICE durante el Mundial 2026.
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De acuerdo con AI, la FIFA no se ha pronunciado sobre las medidas que se tomarán para garantizar la seguridad de selecciones, aficiones, periodistas, trabajadores y poblaciones locales frente a las políticas migratorias.
AI pide a Infantino que hable con el presidente estadounidense Donald Trump para que detenga acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, denunciando que en 2025 más de 500 mil personas fueron deportadas desde el país norteamericano.
Cockburn señala que existe una contradicción entre los ofrecimientos de un torneo "seguro e inclusivo" con el contexto en Estados Unidos y las restricciones de los países anfitriones.
Toronto
En marzo pasado, las autoridades de Toronto, Canadá, aprobaron una moción de Olivia Chew, alcaldesa de la ciudad, para la prohibición de redadas de ICE durante la máxima cita mundialista.