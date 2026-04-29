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Piden a FIFA que abogue por los migrantes durante el Mundial

  • Por Soy502
29 de abril de 2026, 12:06
AI pide a Infantino que se comprometa públicamente a que el Mundial de 2026 esté libre de deportaciones, detenciones arbitrarias y represión.

AI pide a Infantino que se comprometa públicamente a que el Mundial de 2026 esté libre de deportaciones, detenciones arbitrarias y represión.

Previo al inicio del Congreso de la FIFA en Vancouver, Canadá, planificado para este jueves, la organización Amnistía Internacional (AI) ha pedido públicamente a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que abogue para que en Estados Unidos suspenda acciones de ICE durante el Mundial 2026.

Destacado: Infantino no solicitó caravana especial en Canadá, dice FIFA

De acuerdo con AI, la FIFA no se ha pronunciado sobre las medidas que se tomarán para garantizar la seguridad de selecciones, aficiones, periodistas, trabajadores y poblaciones locales frente a las políticas migratorias.

Es hora de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, nos diga de una vez cómo se van a proteger los derechos humanos.
Steve Cockburn,
responsable de Justicia Económica y Social de AI.

AI pide a Infantino que hable con el presidente estadounidense Donald Trump para que detenga acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, denunciando que en 2025 más de 500 mil personas fueron deportadas desde el país norteamericano.

El Congreso de FIFA reúne a 211 federaciones previo al Mundial 2026.
El Congreso de FIFA reúne a 211 federaciones previo al Mundial 2026.

Cockburn señala que existe una contradicción entre los ofrecimientos de un torneo "seguro e inclusivo" con el contexto en Estados Unidos y las restricciones de los países anfitriones.

El torneo contará con 48 selecciones que disputarán 104 partidos en Estados Unidos, México y Canadá.
El torneo contará con 48 selecciones que disputarán 104 partidos en Estados Unidos, México y Canadá.

Toronto

En marzo pasado, las autoridades de Toronto, Canadá, aprobaron una moción de Olivia Chew, alcaldesa de la ciudad, para la prohibición de redadas de ICE durante la máxima cita mundialista.

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