Infantino no solicitó caravana especial en Canadá, dice FIFA

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La FIFA declaró este martes que su presidente, Gianni Infantino, desconocía la supuesta solicitud de una caravana policial especial en Vancouver, con motivo del Congreso de la FIFA de esta semana, último que se realizará previo al Mundial 2026.

La cadena canadiense Global News BC citó fuentes anónimas que afirmaban que funcionarios de la FIFA habían solicitado que Infantino contara con una escolta policial similar a la que se proporciona al Papa o a jefes de Estado.

La cadena indicó que la solicitud, que permitiría a la caravana de Infantino circular por la ciudad sin obstáculos de tráfico, fue rechazada.

Este jueves inicia el 76.º Congreso de la FIFA en Vancouver, Canadá. (FIFA)

El principal órgano del fútbol mundial rechazó que Infantino estuviera involucrado en la solicitud, pero no negó explícitamente que se hubiera realizado.

"El presidente de la FIFA no estaba al tanto ni participó en ninguna solicitud a las autoridades en relación con su transporte y seguridad para el 76.º Congreso de la FIFA", declaró un portavoz de la federación internacional.

Gianni Infantino, presidente de FIFA, desconocía la supuesta solicitud de una caravana policial especial en Vancouver.

Agregó que, según los acuerdos previos para este tipo de eventos, el Comité de Canadá para el Mundial 2026 "se puso en contacto con las autoridades para solicitar apoyo en relación con todos los delegados, invitados y demás partes interesadas".

"La FIFA no se pronuncia sobre los protocolos de transporte y seguridad relacionados con el presidente de la FIFA y agradece a las fuerzas del orden de Vancouver su continuo apoyo esta semana".

Global News citó una declaración del alcalde de Vancouver, Ken Sim, en la que afirmaba que "cualquier medida de transporte que se adopte será apropiada, prudente y coherente con la forma en que Vancouver organiza grandes eventos internacionales de forma segura".

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El Congreso de la FIFA comienza el jueves en Vancouver, ciudad que también acogerá siete partidos durante el Mundial.