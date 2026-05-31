Pulisic rompe sequía en triunfo 3-2 de Estados Unidos sobre Senegal

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La selección de Estados Unidos, uno de los anfitriones del Mundial 2026, se impuso 3-2 a su par de Senegal en el primero de dos partidos amistosos previo a la Copa del Mundo, con una gran actuación de Christian Pulisic.

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Pulisic, de 27 años, anotó su primer gol del 2026 y el primero con la selección de las barras y las estrellas desde noviembre del 2024.

Pulisic celebra junto a sus compañeros después de anotar en el Bank of America Stadium. (Foto: AFP)

El atacante del AC Milán aprovechó un balón al espacio de Ricardo Pepi para sacarse la marca del arquero Mory Diaw y al minuto 20 anotó para el combinado local en el Bank of America Stadium en Charlotte, Carolina del Norte. Antes, al 6, había anotado Sergiño Dest; y Folarin Balogun cerró la cuenta para Estados Unidos, al 62.

El seleccionador del Team USA, el argentino Mauricio Pochettino, realizó diez modificaciones en el inicio del segundo tiempo con el propósito de cuidar a sus jugadores y evitar lesiones.

Aficionados de Senegal durante el partido ante Estados Unidos, disputado en el Bank of America Stadium. (Foto: AFP)

El balance general es positivo para ambas selecciones que vieron a sus principales figuras en un gran nivel, siendo los errores individuales en defensa el principal factor a corregir.