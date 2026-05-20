RD Congo podrá viajar a EE. UU. pese a medidas por ébola

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Estados Unidos autorizará la entrada de la selección de futbol de la República Democrática del Congo (RDC) para el Mundial 2026, haciendo una excepción en las restricciones impuestas por la epidemia de ébola, indicó este martes un funcionario estadounidense.

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Autoridades estadounidenses anunciaron controles reforzados en los aeropuertos para los viajeros procedentes de las zonas afectadas por el ébola.

La escuadra africana, que regresa al torneo tras más de medio siglo de ausencia, fue ubicada en el grupo K, junto a Colombia, Portugal y Uzbekistán.

“ Esperamos que el equipo de la RDC pueda asistir al Mundial. ” Funcionario, Departamento de Estado.

La declaración se produjo un día después de que autoridades estadounidenses anunciaran controles reforzados en los aeropuertos para los viajeros procedentes de las zonas afectadas por el brote, que se estima ha provocado más de 130 muertos.

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Estados Unidos también restringió la entrada de personas sin ciudadanía de su país que hayan estado en la RD del Congo, Uganda o Sudán del Sur en los 21 días anteriores al viaje.



El funcionario estadounidense señaló que la selección de la RD del Congo, la única de esos tres países clasificada para el Mundial, se encontraba entrenando en Europa, por lo que podría quedar excluida de la restricción.



En caso de que integrantes del equipo hubieran estado en su país durante los 21 días anteriores al viaje, serán sometidos a un estricto control como los que se requieren para los ciudadanos estadounidenses que regresan.

“ Estamos trabajando para incluirlos en el mismo protocolo de pruebas en aislamiento que se aplica a los ciudadanos estadounidenses que regresan y a los residentes permanentes. ” Funcionario, Departamento de Estado de EE. UU.

La fuente señaló que esta medida no se aplicará a los aficionados de la RD del Congo que viajarían para animar a su selección.

La exención no se aplicaría a los aficionados de la RD del Congo que viajen para alentar a su selección.



El equipo africano tiene programado su debut el 17 de junio frente a Portugal en Houston y posteriormente se medirá a Colombia el 23 de junio en Guadalajara y el 27 de junio a Uzbekistán en Atlanta.