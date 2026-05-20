La reacción de Endrick tras recibir llamado a United 2026

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Endrick reaccionó luego que Carlo Ancelotti anunciara su convocatoria al Mundial 2026. Aseguró que no se dejó dominar por el miedo a ser excluido de la lista.

Con Brasil, frente a Croacia, provocó un penal y dio una asistencia en apenas 15 minutos.

El joven goleador llamó la atención de Carletto luego de una buena temporada en el Olympique de Lyon, club al que fue cedido por el Real Madrid en busca de minutos.

“ Somos un país gigante, apasionado por el futbol. Se espera mucho de nosotros. ” Endrick, seleccionado brasileño.

Con 19 años y a pocos días de jugar su primera justa mundialista, es una promesa de la Canarinha, con la que ya anotó 3 goles en 14 apariciones.

"Siempre me levanté de la cama pensando en dar lo mejor cada día. Sabía que si daba el máximo, todo el mundo lo iba a ver. Estaba en mis manos", comentó este martes a AFP.

Altas expectativas

Endrick reconoce las altas exigencias que enfrenta la selección brasileña en una cita de este peso. Además, trabaja por cumplir con las expectativas sobre su participación.

"Nadie entrena más que Endrick. Él siempre se va a estar desafiando" y "por eso es tan diferente", subrayó João Paulo Sampaio, coordinador de la base del club paulista.

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En la lista de convocados de los pentacampeones mundiales anunciada por Ancelotti entró también Neymar, de 34 años, ausente desde octubre de 2023.

“ Una Copa del Mundo es especial y, para alguien que está en el inicio de su carrera, tener a su lado a jugadores que ya la disputaron más de una vez va a ayudar mucho. ” Endrick, jugador brasileño.

El delantero expresó en referencia al llamado a Neymar.