Messi lidera la prelista de Argentina para defender el título en el Mundial 2026

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Lionel Messi encabeza la lista preliminar de la selección de Argentina para la Copa del Mundo, en la que la Albiceleste buscará defender el título conquistado en Catar 2022.

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La Asociación del Futbol Argentino dio a conocer este lunes una nómina inicial de 55 jugadores elaborada por el técnico Lionel Scaloni, quien deberá reducirla a 26 futbolistas antes del inicio del torneo.

Como era de esperarse, la convocatoria incluye a gran parte de la base campeona del mundo, entre ellos Emiliano Martínez, Alexis MacAllister, Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

También aparecen otros futbolistas que fueron parte del título conquistado hace cuatro años, como Marcos Acuña, Guido Rodríguez y Giovani Lo Celso.

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Scaloni mezcló experiencia con juventud y llamó a varias promesas que destacan en Europa, entre ellas Giuliano Simeone, Franco Mastantuono y Claudio Echeverri.

Entre las ausencias más importantes sobresalen Ángel Di María, retirado de la selección, además de Paulo Dybala, Ángel Correa y Juan Foyth, este último por lesión.

Argentina debutará en el Mundial el 16 de junio frente a Argelia en Kansas City, dentro del Grupo J, que también integran Austria y Jordania.