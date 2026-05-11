Xela cumple en casa ante los cremas y se mete en la final del torneo

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Sin dar mucho lugar a dudas, Xelajú superó 2-0 a Comunicaciones en la vuelta de las semifinales del torneo Clausura 2026 para conseguir el boleto a la gran final con un global de 4-2, en búsqueda de su octavo título histórico.

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El duelo tardó en carburar un poco y sobre el minuto 11, el defensa Manuel Romero estuvo puntual para evitar que el argentino Agustín Vuletich pudiera encarar al juvenil Estuardo Chang, en la primera de peligro.

Inmediatamente después, al 12, llegó el tanto para los locales. Jorge Aparicio protagonizó una descolgada por la derecha, ganó fondo y mandó un centro raso para la llegada de Jesús López, quien se barrió para empujar con el botín izquierdo al fondo y poner a celebrar a los presentes en el estadio.

Sin ser los grandes dominadores, los superchivos fueron los que más claridad tuvieron en toda la primera mitad, producto de ello, el "Fantasma" Figueroa tuvo que hacer un cambio apenas al minuto 30, al hacer ingresar a Lynner García por Wilson Pineda, aunque poco cambiaron las cosas.

Antes, "Chucho" había tratado de sorprender con un tiro libre que se fue a un lado del marco de Fredy Pérez (22) y el arquero Chang le achicó perfecto en un mano a mano a Omar Duarte (23) para atajar un intento de remate "picado" del colombiano.

La otra de peligro para los visitantes fue ya en el descuento antes del descanso, cuando Dairon Reyes (45+4) cobró un tiro libre que López desvió con la cabeza y mandó a un lado del marco, para que los chivos se fueran con ventaja a los vestuarios.

La sentencia

Ya en la segunda mitad, los cremas trataron de tomar las riendas del juego y estuvieron cerca de igualar en un par de ocasiones de García (51 y 53) y en un zapatazo de Stheven Robles (61), pero realmente hicieron trabajar poco a Chang.

Con los capitalinos lanzados al ataque, los de Roberto Hernández optaron por la contra y así encontraron la sentencia. Steven Cárdenas controló un balonazo largo en el área, dio un pase hacia atrás para Yair Jaén (74), quien se acomodó ligeramente y superó a Pérez con un derechazo potente.

De esta manera, será Xelajú quien mida fuerzas con Municipal en la gran final del torneo Clausura 2026, en donde tendrá la ventaja de cerrar la disputa por su octava luna en casa, en el Mario Camposeco, al haber sido primero en la tabla.