El Tottenham desperdicia ventaja y complica su permanencia en la Premier

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El Tottenham dejó escapar una oportunidad clave en la lucha por la permanencia al empatar 1-1 este lunes frente al Leeds, en un resultado que mantiene la presión sobre el conjunto londinense a falta de dos jornadas para el final de la Premier League.

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El gran protagonista de la noche fue el francés Mathys Tel, quien pasó de héroe a villano en cuestión de minutos.

El volante adelantó a los Spurs con un golazo al inicio de la segunda mitad, cuando tomó un balón fuera del área y sacó un potente remate colocado a la escuadra tras el rechazo de un saque de esquina ejecutado por Pedro Porro.

Sin embargo, el propio Tel terminó condenando a su equipo al cometer un penal infantil al intentar despejar una pelota con una chilena dentro del área y derribar a Ethan Ampadu.

Así fue el golazo de Tel para abrir el marcador:

Pedazo de gol de Tel que le cae muy bien al Bank



1er Gol Tottenham (-172) ✅ pic.twitter.com/LUc9Ryd2Tu — Playdoit México (@playdoitmexico) May 11, 2026

Tras revisión en el VAR, el árbitro señaló la falta y Dominic Calvert-Lewin convirtió el empate para los whites, anotando su gol número 13 de la temporada.

El Tottenham incluso estuvo cerca de perder en el largo tiempo añadido, pero el guardameta Kinsky evitó la derrota con una gran atajada ante Longstaff.

El empate deja a los Spurs apenas dos puntos por encima del West Ham United, que todavía conserva esperanzas de salvarse del descenso.

El equipo dirigido por Roberto De Zerbi deberá enfrentar en las últimas jornadas al Chelsea y al Everton, con la obligación de sumar para evitar un descenso que el club no sufre desde hace cinco décadas.