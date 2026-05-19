Tres futbolistas se unen al trabajo de la selección mexicana

Edson Álvarez, Jorge Sánchez y Mateo Chávez se incorporaron este lunes a los trabajos de la selección mexicana, que se prepara de cara a su participación en Norteamérica 2026.
Destacado: Argentino sufre lesión y llegaría justo para United 2026
Los futbolistas del Fenerbahce turco, PAOK griego y del AZ Alkmaar neerlandés formarán parte del grupo que encarará los últimos tres partidos amistosos previos a la participación oficial.
El primero será el próximo viernes ante Ghana en el estadio Cuauhtémoc de Puebla. El segundo duelo será contra la selección de Australia en el Rose Bowl en Pasadena, California, Estados Unidos.
México cerrará su preparación para la Copa del Mundo con el duelo ante Serbia en el estadio Nemesio Díez de Toluca.
Álvarez se recuperó de una lesión en el tobillo, que sufrió a principios de este año, por lo que su actividad en el cierre de la Super liga turca fue limitada.
Sánchez, por su lado, es otro de los hombres de confianza de Javier "Vasco" Aguirre, a pesar de que también ha tenido un desempeño irregular con su equipo en Grecia.
Mateo Chávez, de 22 años, es una de las jóvenes promesas que se distinguió gracias a su regularidad.
Los tres jugadores se suman a Guillermo Ochoa como los legionarios que estarán con el "Tri" a la espera del completar la plantilla.
La selección de México debuta el 11 de junio frente a Sudáfrica, en el Estadio Azteca.