García Luna se reúne con fiscales del MP, entre estos, Rafael Curruchiche

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En su primer acercamiento con fiscales, el jefe del MP, Gabriel Estuardo García Luna, expresó que el trabajo responderá al criterio de capacidad y ética.

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En su segundo día al frente del Ministerio Público (MP), el titular Gabriel Estuardo García Luna, tuvo un acercamiento con fiscales y les aseguró que "los ascensos, los traslados y evacuaciones todo va a responder a un solo criterio, capacidad y ética".

En su alocución el jefe del MP, reconoció que existe desconfianza y que a muchos el esfuerzo no fue reconocido y que la regla no siempre fue pareja para todos, aseveró "si ustedes actúan bien y con integridad esta institución va a estar de su lado".

García Luna también dijo que en algunos casos el actuar correcto tuvo un costo personal, pero que esa era la razón por la que "vengo a cambiar. Las reglas serán claras y parejas para todos", anotó.

Aclaró que los ascensos, los traslados, las evacuaciones y todo responderá a un solo criterio: capacidad y ética y no a relaciones personales, lealtades políticas o conveniencia.

Aseveró que su gestión no se va a conducir desde una oficina aislada, por lo que dijo que la ética no es algo opcional, pues reiteró que quien trabaje con integridad va a tener el respaldo de la institución y quien no lo haga va enfrentar las consecuencias que establece la ley.

Afirmó que la depuración no es una amenaza, sino una protección para quien haga bien su trabajo, ya que "nada, nada daña un equilibrio honesto que convivir con los que no lo son", apuntó.

Previo a concluir su discurso, García Luna pidió "que renovemos juntos nuestro compromiso con la justicia y Guatemala. Que cada expediente represente responsabilidad, cada investigación represente verdad y que cada decisión represente respeto a la ley y a la integridad humana".

Evita dar declaraciones

Entre los presentes estuvo Rafael Curruchiche, quien se ha desempeñado como encargado de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci).

Entre los Fiscales que asistieron a la reunión con el Fiscal General, Gabriel Estuardo García Luna, sobresale la presencia del jefe de la FECI, Rafael Currichiche. (Foto: TGW/Soy502)

Currichiche únicamente se limitó a escuchar el mensaje de García Luna. Al finalizar la actividad, los medios de comunicación intentaron abordarlo para conocer su impresión por esta nueva etapa del MP, sin embargo, dijo "no voy a dar declaraciones" y se retiro del salón en donde se realizó el acercamiento entre el Fiscal General y el equipo de Fiscales.

#BrevesTGW | Esto respondió el fiscal Rafael Curruchiche cuando se le intentó entrevistar, luego de la reunión del personal del MP, con el jefe del ente investigador, Gabriel García Luna. pic.twitter.com/MDfzdpVbdk — Radio TGWTV (@RadioTGWTV) May 18, 2026

Primer acercamiento

Con esta reunión, García Luna tuvo su primer acercamiento con algunos jefes de Fiscalías, pues el pasado domingo 17 ofreció su primera conferencia de prensa, en la que, entre otras cosas anunció el proceso de liquidación de la FECI.