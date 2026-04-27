Zonas gratis para ver el Mundial en Nueva York

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Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, oficializó que se habilitará cinco zonas de fans en "La Gran Manzana"

En conferencia de prensa, se compartieron detalles de las zonas de fans que se habilitarán una en cada distrito, con acceso gratuito para que las aficiones puedan disfrutar del Mundial 2026.

Brooklyn será el único distrito que contará con zona de fans durante todo el Mundial

El anuncio se dio luego de una serie de críticas por el alto precio de las entradas y la poca accesibilidad a las actividades enmarcadas en la máxima cita del futbol, así como un importante aumento en boletos de tren.





“ Esto no estaba previsto que fuera gratuito al principio...el primer deporte del mundo debe pertenecer a todos ” Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York



El Comité Organizador de Nueva York pondrá a disposición un sitio web para reservar plazas en las "zonas de fans" que se instalarán en el complejo Billie Jean King de Queens, Rockefeller Center de Manhattan; el Bronx, Parque central Comunitario del Hospital Universitario de Staten Island y el parque del puente de Brooklyn.

Según los organizadores de las "zonas de fans", Nueva York y Nueva Jersey esperan alrededor de un millón de visitantes y más de 24 mil millones de quetzales (3 mil millones de dólares) en ingresos suplementarios.

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Tarifas excesivas

Una de las más fuerte críticas hacia el gran evento es de quienes viajan en tren desde la estación de Nueva York hacia el MetLife Stadium, una distancia de aproximadamente ocho kilómetros, porque deberán pagar alrededor de Q. 1,200.00 (150 dólares), en lugar de los habituales Q. 100.00 (12.90 dólares) que cuesta el tiquete. De acuerdo con la entidad local de transportes, es la forma de compensar el costo total de los trenes que conducirán al recinto deportivo.