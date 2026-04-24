A 48 días del Mundial: Lesiones que amenazan a las selecciones

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Las últimas jornadas del futbol internacional han dejado un saldo negativo para, al menos, siete selecciones que se preparan de cara a la cita mundialista 2026.

El pasado miércoles, Lamine Yamale sufrió una ruptura en el bíceps femoral izquierdo durante la victoria del Barcelona 1 por 0 sobre el Celta. El club oficializó que el jugador, de 18 años, no disputará el resto de la temporada. Esta situación puso en duda también su participación con la selección de España, a la que intentará llegar en plena forma antes del 11 de junio. Su situación médica se suma a la de otros protagonistas actualmente lesionados, en convalecencia o recién incorporados a sus equipos como Rodri con el Manchester City, Fabián Ruiz en el PSG, Mikel Merino del Arsenal y Nico Williams en el Athletic de Bilbao.

“ Si soy sincero, solo sé que no estará disponible para nosotros, así que estoy seguro de que tiene muchas esperanzas de poder llegar al Mundial ” Calum McFarlane, técnico interino del Chelsea

En Brasil se habla del posible llamado a Neymar luego que Estevao, de 19 años, volviera a presentar un problema muscular durante la derrota 1-0 del Chelsea frente al Manchester United. Su equipo confirmó que el futbolista no se sumará a los próximos partidos de la temporada.

El 10 y leyenda activa de la Canarinha trabaja por recuperar el ritmo con Santos de Sao Paulo mientras que el técnico Carlo Ancelotti está involucrado en un debate nacional sobre si debe o no darle el voto de confianza al delantero.

El 10 de la Canarinha juega sus últimas cartas para estar en la Copa del Mundo.

Estevao se suma a Rodrygo, quien desde marzo presentó un problema físico que impide su convocatoria. Como si fuera poco, el central del Real Madrid, Éder Militão, quien acababa de regresar de una grave lesión, sufre otro problema muscular y estará de baja "varias semanas".

La mala suerte también llegó a Argentina. El delantero del Estrasburgo, Joaquín Panichelli sufrió una segunda rotura de ligamentos en la rodilla por lo que no será tomado en cuenta para United 2026. Además, Cuti Romero del Tottenham se lesionó hace dos semanas y presentó un problema en el ligamento cruzado de rodilla. Inmediatamente el delantero comenzó la cuenta regresiva en el trabajo de recuperación para estar a disposición de Lionel Scaloni.

Por su lado, Hugo Ekitiké, delantero del Liverpool, quien parecía haberse ganado un puesto como titular en la ofensiva de Les Bleus, se rompió el tendón de Aquiles y estará fuera de la actividad oficial durante varios meses. Así mismo a Serge Gnabry, protagonista en el Bayern Múnich y con la selección de Alemania, se le diagnosticó un desgarro muscular en el aductor del muslo derecho, quedando sin posibilidades de sumar minutos en la máxima fiesta del futbol. El seleccionador Julian Nagelsmann puede contar con el regreso progresivo de Jamal Musiala después de su grave lesión en el Mundial de Clubes de 2025. Nagelsmann además confirmó que hay pocas posibilidades para Marc-André Ser Stegen debido a una seguidilla de lesiones.

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Descartados

México ha descartado formalmente la participación del arquero Luis Malagón tras una ruptura del tendón de Aquiles izquierdo en marzo pasado, durante un partido de la Liga de Campeones de la Concacaf. En Croacia, el defensor Joško Gvardiol sufrió una fractura de tibia en enero, por lo que se ha mantenido al margen con el Manchester City y a la larga lista se suma el turco Arda Güller, centrocampista del Real Madrid, luego de presentar una lesión muscular del bíceps femoral de la pierda derecha.