Los asistidores que buscarán brillar con sus selecciones en el Mundial de 2026

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A pocos días del arranque de la Copa Mundial, varios futbolistas llegan con la confianza en alto gracias a su destacado rendimiento con sus respectivos clubes.

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Entre ellos sobresalen quienes han brillado en lo que va del año por su capacidad para generar juego y asistir a sus compañeros.

Los mundialistas con más asistencias registradas en 2026. (Foto: Sofascore)

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Los líderes

Según estadísticas de SofaScore y Opta, el portugués Bruno Fernandes encabeza el listado de mundialistas con más asistencias registradas en lo que va del año.

El mediocampista del Manchester United suma 15 pases de gol en apenas 19 partidos disputados.

La misma cifra registran el surcoreano Son Heung-min, del Los Angeles FC, y el francés Michael Olise, figura del Bayern Múnich. No obstante, ambos necesitaron más encuentros para alcanzar ese registro.

Olise buscará destacar con la selección francesa como lo ha hecho con el conjunto bávaro. (Foto: redes sociales)

Los perseguidores

Muy cerca aparecen el noruego Julian Ryerson, del Borussia Dortmund, y el español Fermín López, del Barcelona, quienes acumulan 13 asistencias cada uno.

La lista también incluye nombres de gran peso internacional como el portugués João Félix, del Al-Nassr, y el colombiano Luis Díaz, quien viene de completar una destacada campaña con el Bayern Múnich. Ambos contabilizan 12 asistencias en lo que va del año.

Luis Díaz buscará coronar su gran año jugando para la selección cafetera. (Foto: Getty Images)

Completan el Top 10

El Top 10 lo completan el ghanés Christopher Baah, del Al-Qadsiah, con 11 asistencias, además del alemán Deniz Undav, del Stuttgart, y el argentino José López, del Palmeiras, quienes registran 10 pases de gol cada uno.

Con el Mundial a punto de arrancar, estos futbolistas llegarán a la cita con el respaldo que otorga haber sido protagonistas en la creación de juego, una virtud que sus selecciones intentarán aprovechar en la lucha por los máximos honores.