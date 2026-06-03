Francia se mide a Costa de Marfil en amistoso previo a la Copa del Mundo

-

La Francia de Didier Deschamps empieza hoy su camino al Mundial United 2026 con un partido de preparación ante Costa de Marfil (1:10 p. m.), en Nantes, con la idea de afinar detalles de cara a su debut el 16 de junio.

OTRAS NOTICIAS: España se prepara para la Copa del Mundo con amistoso frente a Irak

No se enfrentaban desde 2022, cuando también en un encuentro amistoso, Les Bleus salieron victoriosos 2-1 gracias al tanto en el último suspiro de Aurélien Tchouaméni, que apunta para ser titular en el Stade de la Beaujoire.

Los Galos llegan con una increíble seguidilla de ocho triunfos y un empate en los últimos 12 meses, en los que ha logrado al menos dos goles en cada uno de ellos, siendo los más recientes el 2-1 contra Brasil y el 3-1 ante Colombia en la fecha FIFA de marzo.

Pero el rival no será sencillo. Los marfileños vienen de dos amistosos en ese mismo parón en los que no concedieron anotaciones, en sus triunfos frente a Corea del Sur (4-0) y Escocia (1-0).

Además, Deschamps podría optar por darle descanso a los jugadores presentes en la final de Champions, que lo dejaría sin seis futbolistas. El que sí irá de inicio es Kylian Mbappé, quien está a un tanto de igualar a Olivier Giroud (57) como máximo artillero histórico francés.