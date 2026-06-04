Tim Payne conoció al creador de contenido que impulsó su fama antes del Mundial

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La inesperada popularidad de Tim Payne sigue dando de qué hablar a pocos días del Mundial.

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El defensor de Nueva Zelanda finalmente conoció en persona al influencer argentino Valentín Scarsini, más conocido como "Scarso", quien contribuyó a convertirlo en un fenómeno viral en redes sociales.

El encuentro tuvo lugar en Miami, donde la selección neozelandesa cayó 4-0 ante Haití en un partido amistoso. Payne fue sustituido al finalizar la primera mitad.

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Allí, ambos compartieron un momento que rápidamente se volvió viral en Instagram, plataforma en la que el futbolista pasó de contar con apenas unos miles de seguidores a acercarse a los cinco millones en cuestión de días.

Durante la reunión, Payne agradeció públicamente el apoyo recibido y admitió que aún intenta asimilar el impacto de su repentina fama. "Ha sido una locura, pero estoy muy agradecido", dijo el lateral.

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Entre bromas y con la ayuda de un traductor, conversaron sobre el crecimiento de sus cuentas, el próximo Mundial y la inesperada conexión que surgió gracias a las redes sociales.

Como recuerdo del encuentro, Payne le regaló una camiseta firmada al creador de contenido, mientras ambos se comprometieron a visitar sus respectivos países en el futuro.

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¿Por qué se volvió viral?

El defensor neozelandés pasó de ser un futbolista poco conocido a una sensación en redes sociales gracias a una iniciativa del creador de contenido.

El "influencer" se propuso encontrar al jugador menos famoso del Mundial 2026 y convertirlo en una celebridad de internet.

La campaña fue un éxito y en pocos días, Payne pasó de tener menos de 5 mil seguidores en Instagram a sumar millones de fanáticos de todo el mundo.