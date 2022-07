¡Adiós a las facturas de papel! A partir de este viernes serán electrónicas

¡Llegó el día! Los negocios ya no podrán emitir facturas de papel o físicas a sus clientes a partir de este 1 de julio.

A partir de este viernes 1 de julio de 2022, los contribuyentes deberán emitir facturas de forma electrónica, mientras que las de papel quedarán suspendidas.

"Recordemos que al 1 de julio, ya todos los contribuyentes, su única opción para poder emitir facturas va a ser el Régimen FEL (Factura Electrónica en Línea)", afirmó Fernando Suriano, Intendente de Recaudación de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en una entrevista con Soy502.

(Foto: SAT)

Lo anterior significa que a partir del día mencionado, los negocios estarán obligados a estar registrados en el Régimen FEL y cumplir con lo establecido.

"Sanciones"

De acuerdo con el funcionario, se presentarán problemas para los contribuyentes que no se hayan registrado al Régimen FEL, es decir, no podrán emitir facturas de papel y por ende, no podrán registrar ventas.

Además, podrían existir otras repercusiones como sanciones a los negocios que no extiendan facturas electrónicas.