Mundial 2026
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Al Mundial: Panamá se despide con victoria ante Dominicana

  • Con información de AFP
03 de junio de 2026, 21:33
El delantero canalero Cecilio Waterman, celebra el tercer gol de su equipo durante el partido amistoso previo a United 2026.

El delantero canalero Cecilio Waterman, celebra el tercer gol de su equipo durante el partido amistoso previo a United 2026.

Panamá se despidió de su hinchada antes de viajar al Mundial Norteamérica 2026 con una victoria 4-2 ante República Dominicana, en un partido amistoso plagado de ocasiones en medio de un ambiente festivo.

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Los goles del encuentro, disputado en el Estadio Rommel Fernández, en Ciudad de Panamá, fueron anotados por Tomás Rodríguez (16'), Víctor Griffith (45'), Cecilio Waterman (57') y Kadir Barría (88') para los locales, mientras que para la visita descontó Mariano Díaz (46') y Erick Japa (67').

El partido de este miércoles, que incluyó espectáculos musicales y para el que se agotaron las entradas, fue entretenido y ambos equipos, que realizaron más de una decena de cambios cada uno, dispusieron de oportunidades para anotar.

El centrocampista panameño Kadir Barria celebra el cuarto gol de su equipo durante el partido amistoso entre Panamá y República Dominicana.
El centrocampista panameño Kadir Barria celebra el cuarto gol de su equipo durante el partido amistoso entre Panamá y República Dominicana.

Panamá viajará el jueves a San Luis, Estados Unidos, donde el sábado disputará su último amistoso ante Bosnia, previo a su debut mundialista contra Ghana, el 17 de junio en Toronto, por el Grupo L, donde también están Inglaterra y Croacia.

Alineaciones:

Panamá: César Samudio (John Gunn, 65); Iván Anderson (César Blackman, 30; Amir Murillo, 72), Edgardo Fariña (Fidel Escobar, 45; José Códoba, 72) Jiovany Ramos (Carlos Harvey, 45), Roderick Miller (Andrés Andrade, 45), Jorge Gutiérrez (Éric Davis, 45); Cristian Martínez (José Murillo, 45) Víctor Griffith (Ismael Díaz, 45, José Luis Rodríguez, 72), César Yanis (Yoel Bárcenas, 45) Tomás Rodríguez (Alberto Quintero, 45); José Fajardo (Cecilio Waterman, 30; Kadir Barría, 72).

DT: Thomas Christiansen

Los aficionados panameños animan a su equipo durante el partido amistoso contra República Dominicana.
Los aficionados panameños animan a su equipo durante el partido amistoso contra República Dominicana.

República Dominicana: Xavier Valdez (Miguel Lloyd, 87); Brayan Ademán (Erick Japa, 45), Luiyi de Lucas, Noah Dollenmayer (Jeremy Báez, 56), Manny Rodríguez (Alessandro Ovalle, 45); Jean Carlos López (Dorny Romero, 87), Pablo Rosario, Peter Federico, Juan Carlos Pineda (Yordi Álvarez, 76), Edarlyn Reyes (Lucas Bretón, 45); Mariano Díaz.

DT: Gabriel Marcelo Neveleff

Árbitro: Nelson Salgado (Honduras) 

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