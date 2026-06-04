Al Mundial: Panamá se despide con victoria ante Dominicana

Panamá se despidió de su hinchada antes de viajar al Mundial Norteamérica 2026 con una victoria 4-2 ante República Dominicana, en un partido amistoso plagado de ocasiones en medio de un ambiente festivo.
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Los goles del encuentro, disputado en el Estadio Rommel Fernández, en Ciudad de Panamá, fueron anotados por Tomás Rodríguez (16'), Víctor Griffith (45'), Cecilio Waterman (57') y Kadir Barría (88') para los locales, mientras que para la visita descontó Mariano Díaz (46') y Erick Japa (67').
El partido de este miércoles, que incluyó espectáculos musicales y para el que se agotaron las entradas, fue entretenido y ambos equipos, que realizaron más de una decena de cambios cada uno, dispusieron de oportunidades para anotar.
Panamá viajará el jueves a San Luis, Estados Unidos, donde el sábado disputará su último amistoso ante Bosnia, previo a su debut mundialista contra Ghana, el 17 de junio en Toronto, por el Grupo L, donde también están Inglaterra y Croacia.
Alineaciones:
Panamá: César Samudio (John Gunn, 65); Iván Anderson (César Blackman, 30; Amir Murillo, 72), Edgardo Fariña (Fidel Escobar, 45; José Códoba, 72) Jiovany Ramos (Carlos Harvey, 45), Roderick Miller (Andrés Andrade, 45), Jorge Gutiérrez (Éric Davis, 45); Cristian Martínez (José Murillo, 45) Víctor Griffith (Ismael Díaz, 45, José Luis Rodríguez, 72), César Yanis (Yoel Bárcenas, 45) Tomás Rodríguez (Alberto Quintero, 45); José Fajardo (Cecilio Waterman, 30; Kadir Barría, 72).
DT: Thomas Christiansen
República Dominicana: Xavier Valdez (Miguel Lloyd, 87); Brayan Ademán (Erick Japa, 45), Luiyi de Lucas, Noah Dollenmayer (Jeremy Báez, 56), Manny Rodríguez (Alessandro Ovalle, 45); Jean Carlos López (Dorny Romero, 87), Pablo Rosario, Peter Federico, Juan Carlos Pineda (Yordi Álvarez, 76), Edarlyn Reyes (Lucas Bretón, 45); Mariano Díaz.
DT: Gabriel Marcelo Neveleff
Árbitro: Nelson Salgado (Honduras)