"I am from Bosnia", el éxito musical sorpresa del Mundial

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Con instrumentos de metal, guitarras y un videoclip en el que la carne a la parrilla es protagonista, Bosnia ha ofrecido el primer hit musical del Mundial 2026: "I am from Bosnia, take me to America" (Soy de Bosnia, llévame a América).

Brano Jakubovic (izquierda) y Vedran Mujagic, posan con una pelota en el patio trasero de un edificio de apartamentos.

El grupo de rock Dubioza Kolektiv ha adaptado uno de sus temas con motivo del torneo y el martes esta nueva versión acumulaba varios millones de visitas en las distintas plataformas, y va camino a ser una de las canciones de esta edición, que arranca el 11 de junio.

En el videoclip publicado a finales de mayo, los músicos regatean con camisetas amarillas a la espalda e instrumentos en las manos mientras preparan cepavi, una especialidad de carne a la parrilla típica de los Balcanes.

"Nuestro video, que ha debido costar seis marcos (3 euros, unos 30 quetzales), se grabó en el barrio, que de alguna manera es el equivalente a una favela en Colombia o Brasil. Creo que la gente ha reconocido esa estética: el futbol es eso, un balón hecho trizas y una portería pintada en un muro, y los pobres jugando", explica a la AFP Brano Jakubovic, de 47 años, músico y autor de la letra.

Millones de visualizaciones

Un millón de visitas en YouTube, cifras similares en Instagram y repercusión en todo el mundo.

"Estamos presentes en las redes", explica Vedran Mujavic, bajista del grupo. "Pero hoy es mucho más difícil obtener ese millón de clics, likes (me gusta) y visitas que hace cinco o diez años (...) así que cuando un millón de personas ven el video en una semana y que llega a gente de todo el mundo, estás contento".

Eso a pesar de que la canción no es nueva: U.S.A., publicada en 2011, hablaba inicialmente de la manera en la que "los bosnios u otros habitantes de Europa del Este migran a Estados Unidos en busca de una vida mejor y del sueño americano", cuenta Bruno.

"Al final de la canción, los bosnios vuelven a casa porque se dan cuenta de que el sueño americano ya no existe", explica.

Brano Jakubovic (derecha) y Vedran Mujagic, del grupo bosnio "Dubioza Kolektiv", miran una camiseta en una tienda en Sarajevo.

El refrán, "I am from Bosnia, take me to America", adquirió un nuevo significado a finales de marzo, cuando la selección de Bosnia clasificó al Mundial eliminando a Italia en el repechaje europeo.

En bucle

"Fue una locura total", recuerda Brano Jakubovic, en Sarajevo.

"La canción sonaba en bucle, una y otra vez, no sé cuántas decenas de miles de personas" estaban reunidas para esperar a los jugadores tras la victoria en el estadio de Zenica, a 70 km de la capital.

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Pocos días después, el grupo decidió añadir una estrofa en bosnio, para recordar el "trauma colectivo nacional" de 2014.

En la edición disputada en Brasil, que hasta ahora era la única participación de Bosnia en un Mundial, la selección sufrió la anulación de un gol de Edin Dzeko por fuera de juego inexistente en el segundo encuentro de fase de grupos, contra Nigeria.

Terminaron perdiendo aquel encuentro 1-0 y como consecuencia quedaron sin opciones de avanzar a octavos de final.

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"Los psicólogos ganaron mucho dinero tras ese fuera de juego, y las empresas farmacéuticas también se enriquecieron, porque todos los bosnios se pasaron a las drogas duras", bromea Brano.

“ De una forma u otra había que dar salida a ese trauma en la canción. ” Brano Jakubovic, músico y compositor.

Bosnia, 65ª clasificada en el ranking FIFA, jugará su primer partido del Mundial el 12 de junio contra la coanfitriona, Canadá.