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Argentina y Alemania, el clásico más repetido en las finales de los Mundiales

  • Por Pablo Arrivillaga
01 de junio de 2026, 20:27
Rumbo al Mundial 2026
Argentina levantó su segunda Copa del Mundo tras imponerse a Alemania en una de las finales más emocionantes del torneo. (Foto: Getty Images)&nbsp;
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Argentina levantó su segunda Copa del Mundo tras imponerse a Alemania en una de las finales más emocionantes del torneo. (Foto: Getty Images) 

La historia de la Copa del Mundo está llena de finales inolvidables, pero ninguna se repitió tantas veces como el enfrentamiento entre Argentina y Alemania.

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Tres finales mundialistas son las que han protagonizado, convirtiendo su rivalidad en la más repetida. El primer capítulo llegó en el Mundial de México 1986. Aquel día, la Albiceleste liderada por Diego Armando Maradona derrotó 3-2 a Alemania Occidental en el estadio Azteca y conquistó su segundo título mundial.

Matthäus y Maradona protagonizaron uno de los duelos más recordados de la final de Italia 1990. (Foto: redes sociales)
Matthäus y Maradona protagonizaron uno de los duelos más recordados de la final de Italia 1990. (Foto: redes sociales)

El encuentro parecía resuelto con una ventaja de dos goles para los sudamericanos, pero los teutones reaccionaron y lograron empatar antes de que Jorge Burruchaga definiera el partido con uno de los goles más recordados en finales mundialistas.

Cuatro años después, ambas selecciones volvieron a cruzarse en Italia 1990. Esta vez, el desenlace favoreció al conjunto europeo en un duelo mucho más cerrado y físico. Un penal convertido por Andreas Brehme le dio la victoria 1-0 a los germanos.

Messi estuvo cerca de la gloria, pero Alemania volvió a imponerse en otra final histórica entre ambas selecciones. (Foto: Archivo)
Messi estuvo cerca de la gloria, pero Alemania volvió a imponerse en otra final histórica entre ambas selecciones. (Foto: Archivo)

La rivalidad tuvo un último episodio, hasta la fecha, en Brasil 2014. En el estadio Maracaná, Lionel Messi buscaba llevar a la Albiceleste a la gloria, pero la Mannschaft terminó imponiéndose en el tiempo extra gracias a un gol de Mario Götze.

El gol de Mario Götze en el tiempo extra le dio a Alemania su cuarto título mundial en el Maracaná. (Foto: redes sociales)
El gol de Mario Götze en el tiempo extra le dio a Alemania su cuarto título mundial en el Maracaná. (Foto: redes sociales)

El 1-0 le permitió a los germanos conquistar su cuarta estrella y ampliar su ventaja histórica sobre los argentinos en finales mundialistas. ¿Nos esperará un nuevo capítulo?

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