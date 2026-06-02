Bielsa asume el desafío de redefinir a Uruguay en el Mundial

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De la mano de Marcelo Bielsa, Uruguay llegará al Mundial de Norteamérica 2026 todavía sin asimilar por completo el libreto del entrenador, más comprometido con su doctrina que con el ADN futbolístico de los charrúas.

A dos semanas del debut ante Arabia Saudita, la selección trabaja en el Complejo Celeste para aceitar los engranajes de un equipo que mostró su mejor cara en el amanecer de la era de Bielsa venciendo a Argentina, Brasil y Colombia, y coqueteó con el abismo al final del año pasado, cuando Estados Unidos con suplentes lo goleó 5-1 en un amistoso.

Marcelo Bielsa finalizará su vínculo con la selección de Uruguay al terminar la Copa del Mundo.

En marzo, un empate 1-1 ante Inglaterra en Wembley y la igualdad sin gol ante Argelia cerraron un camino a la Copa del Mundo, que tuvo menos juego ofensivo que el esperado para un equipo del Loco, un defensor a ultranza del futbol propositivo.

"Equivocado o no, yo siempre pienso en cómo proponer", dijo el argentino días atrás en una charla en Montevideo, donde junto a su cuerpo técnico mostró con detalles el trabajo de planificación y seguimiento de jugadores realizado desde su llegada a Uruguay en 2023.

Bielsa culminó así una reflexión en la que tomó las palabras del exjugador y entrenador uruguayo Hugo de León para definir al bicampeón mundial (1930-1950), reconocido por su juego aguerrido.

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Adiós asperezas, bienvenido Mundial

Para Gustavo Poyet, entrenador y seleccionado uruguayo, el arranque exitoso del argentino "hizo que se centrara más en su forma de encontrar el juego que en adaptarse a Uruguay".

Tapar esos huecos que erosionaron la convivencia y salieron a luz cuando Luis Suárez en 2024 se retiró de la Celeste y acusó a Bielsa de faltas de respeto a lo interno del plantel, es parte del desafío a superar de cara al Mundial.

Gus Poyet es un exfutbolista y entrenador uruguayo.

El exfutbolista de Chelsea y Tottenham dijo a la AFP que ve "incertidumbre y dudas". "Confío en que los jugadores se centren en lo más importante que son los partidos, y de alguna manera traten de aislar todo el negativismo que hay alrededor de la selección".

Las palabras de los futbolistas a su llegada a la concentración en Montevideo van en línea con los dichos de Poyet, entrenador de equipos en Asia, Sudamérica y Europa.

Priorizar la unión y el bienestar del grupo por sobre las decisiones del entrenador, en especial la exclusión del plantel de Nahitan Nández, del Al-Qadsiah saudí.

"Hay que respetar lo que dice el entrenador", soltó Federico Valverde días atrás, al ser consultado al aterrizar en Montevideo sobre la ausencia de Nández de la lista de 26 convocados.

Rodrigo Bentancur es considerado como pieza fundamental dentro del esquema de Bielsa, aportando balance, pausa y claridad al mediocampo charrúa.

Mientras que el mediocampista del Tottenham, Rodrigo Bentancur, reconoció que el equipo está en deuda con su afición, pero que hay "un cuadrazo".

El ataque en la mira

Si en la previa la convivencia entre el excéntrico entrenador y los jugadores será el tema a seguir, en la cancha el dilema charrúa pasará por tener un arranque colectivo que disimule las falencias físicas y de rodaje con las que llegan varias figuras del equipo.

Sin continuidad en el Al Hilal saudí, Darwin Núñez para muchos es un enigma. El equipo necesita más que nunca a su '9', un atleta en forma física pero que cuenta con los dedos de una mano los partidos que disputó en los últimos meses.

Darwin Núñez se ha mostrado ilusionado por el Mundial, pese a su falta de minutos en cancha.

Goleador de la era Bielsa, Núñez no convierte con la casaca celeste desde el juego contra Bolivia por la Copa América en junio de 2024, reflejo del bajón ofensivo del equipo.

En el mediocampo, Manuel Ugarte tampoco ha tenido el rodaje deseado en el Manchester United.

Giorgian de Arrascaeta, el '10' del Flamengo y jugador clave en la generación de futbol charrúa, se recupera desde fines de abril de una fractura en la clavícula derecha y José María Giménez, del Atlético de Madrid, llegó en plena recuperación de un esguince de tobillo.

Uruguay saltará a escena en Norteamérica 2026 el 15 de junio ante Arabia Saudita, luego enfrentará a Cabo Verde y acabará su andar por el Grupo H ante la España de Lamine Yamal, una de las favoritas a llevarse la Copa.

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Argentina aparece como uno de los posibles cruces de Uruguay si logra avanzar desde su grupo. El actual campeón del mundo fue dirigido por Bielsa en Corea-Japón 2002, mientras que al frente de Chile el técnico argentino aseguró su regreso a una Copa del Mundo en Sudáfrica 2010, torneo en el que la Celeste alcanzó el cuarto lugar.