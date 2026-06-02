La misión de España: recuperar el doblete Eurocopa-Mundial

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Con el prodigio Lamine Yamal como líder ofensivo y una enorme fortaleza colectiva, España sueña con una segunda estrella, dos años después de ser campeona de Europa, para emular a su ilustre generación dorada campeona mundial en Sudáfrica 2010 y continental en 2008 y 2012.

Eran los años de Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Iker Casillas y compañía, con una España que marcó una época con su futbol al estilo tiqui-taca.

España aún tiene dos partidos de preparación: 4 de junio contra Irak y el 8 de junio frente a Perú.

La España actual, revitalizada desde la llegada de Luis De la Fuente al banquillo tras el fiasco con Luis Enrique en el Mundial de Catar 2022, en donde quedaron eliminados en octavos de final ante Marruecos, podría incluso tener paralelismos con aquella, pero defiende un estilo diferente, más moderno, dinámico y vertical.

Dos lesiones inoportunas

La explosión de dos extremos como Lamine Yamal a la derecha y Nico Williams por la banda izquierda ha sido clave para definir la idea del equipo.

Su condición física será clave y ese es precisamente un motivo de preocupación, ya que ambos han tenido dolores recurrentes en el pubis desde el inicio de la temporada y están recuperándose de molestias similares en los isquiotibiales.

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"En los cálculos que tenemos, todos van a llegar yo creo, soy muy optimista, creo que estarían disponibles para el primer partido", explicó De la Fuente cuando anunció su lista de convocados a finales de mayo, puntualizando que deberá valorar si merece la pena contar con ellos en el debut ante Cabo Verde programado el 15 de junio.

"Este es su momento. Lamine es muy bueno, y será mejor en la medida que sus compañeros le hagan rendir a mayor nivel", apuntó sobre el astro del Barcelona, al que ve "ilusionadísimo" ante su primer Mundial.

Los pelos de punta

En un Grupo H, donde después de Cabo Verde tendrá que enfrentarse a Arabia Saudita y Uruguay, España es favorita, avalada por no perder un partido en competición oficial desde 2023, aunque el pasado junio dejó escapar en penales el título de la Liga de Naciones de la UEFA contra Portugal.

El seleccionador confirmó que Lamine Yamal, estrella de España llegará en perfectas condiciones físicas para disputar el primer partido del Mundial.

"Lo digo claramente, ¿nos sentimos favoritos? Sí. ¿Capaces de ganar el Mundial? Sí. Pero eso no garantiza nada", reconoció De la Fuente al anunciar en conferencia la plantilla para la cita en Norteamérica.

"Creo que somos la selección que hace el mejor futbol. Pero ser favorito no te da nada, no te añade goles al marcador", recordó Yamal en una entrevista con la FIFA.

Mikel Oyarzabal se ha consolidado como el delantero centro titular indiscutible de Luis de la Fuente.

En el pasado reciente, Fernando Torres o David Villa tenían un papel de delanteros de primera línea mundial, algo de lo que carece el equipo actual, a pesar de la eficacia de Mikel Oyarzabal.

Pero pese a no ser un 9 como tal, Yamal es el líder, después de haber deslumbrado en la Eurocopa 2024, donde cumplió 17 años antes de la final.

“ Desde pequeño, si hay una cosa que ve todo el mundo es el Mundial. Lo bonito del Mundial es que, te guste el futbol o no, estás jugando con tu país y todas las calles, todo el mundo, se junta para ver los partidos de su selección. ” Lamine Yamal, seleccionado de España.

"Creo que es lo más bonito que hay en este deporte. Se me ponen los pelos de punta de pensar que voy a poder competir", dice ilusionado el catalán.