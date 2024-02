Tétricos mensajes: documental expone el lado "oculto" de la televisión para niños

-

El documental "Quiet on Set" relata las tétricas historias detrás de las producciones infantiles.

Un documental de Investigation Discovery indaga en las acusaciones en contra de Dan Schneider, reconocido productor de televisión que desarrolló varios shows para Nickelodeon.

Quiet On Ser: The Dark Side of Kids TV, recopila las denuncias en contra del productor, que van desde un entorno laboral tóxico hasta el presunto y comportamiento inapropiado.

El trailer muestra que Nickelodeon tenía un enorme alcance en los hogares estadounidenses, teniendo títulos como "Zoey 101", "iCarly, All That", "El show de Amanda", "Victorious" y "Sam y Cat".

Exmiembros del elenco y del staff hablan de las tétricas escenas tras bambalinas, como un "entorno verbalmente hostil, plagado de denuncias de abuso, sexismo, racismo y dinámicas inapropiadas con las estrellas y el equipo".

Christy Stratton, guionista y productora, describe que trabajar con Schneider era comparable con "estar en una relación abusiva". Otras personas mencionan que el entorno les afectó en la capacidad para confiar en otras personas.

Dentro del documental hay material de archivo inédito, escenas de los programas involucrados y comentarios en redes sociales. El producto trajo las voces de actores como Giovonnie Samuels, Kyle Sullivan, Bryan Hearne, Katrina Johnson y Alexa Nikolas.

Además de esto, se menciona la conducta inapropiada y se divulgan detalles adicionales como el hallazgo de la policía de "grandes cantidades de pornografía infantil" y bolsas de almacenamiento etiquetadas con los nombres de diversos actores infantiles.

El documental se estrenará en el canal Investigation Discovery durante dos noches consecutivas, el 17 y 18 de marzo en Estados Unidos.

*Con información de Infobae