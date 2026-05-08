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Una encuesta del Banco de América afirma que Francia es el gran favorito para levantar la Copa Mundial 2026, mientras que España se ubica como segundo posible ganador.

Este jueves se difundió el informe sobre una encuesta realizada entre 65 analistas del departamento de investigación global en la que señalan que los galos se coronarán el próximo 19 de julio en el MetLife, de acuerdo con resultados de la inteligencia artificial.

También dijeron que Kylian Mbappé sería el referente de goleo mientras que Lamine Yamal podría ser el mejor jugador del Mundial.

El 47 % afirmó que Mbappé podría ser el máximo goleador y ganar la Bota de Oro del Mundial 2026.

Los analistas aplicaron Copilot, inteligencia artificial con lenguaje Microsoft, para comparar resultados. Aunque fueron muy similares, esta segunda alternativa puso a La Roja con casi idénticas posibilidades de levantar la Copa.

Copilot se basó en elementos como la cohesión del equipo, posibles convocados y su calidad dentro de la cancha, la historia de la selección en Mundiales, profundidad en el banquillo, entre otros.

37 por ciento del total de analistas humanos, consideran que “les Bleus” podrían imponerse a los españoles en la gran final de la Copa del Mundo.

Altas expectativas

El informe dejó claro que existen altas expectativas con la participación de Mbappé. Tanto el francés como el español Yamal son claros candidatos para ganar el próximo Balón de Oro por una destacada participación en United 2026.

Otros futbolistas que tiene altos índices de apoyo son Harry Kane de Inglaterra y Erling Haaland de Noruega y el francés Michael Olise.

9 por ciento de los votos aglutinaron a Argentina y Brasil como campeones.

Sorpresa

Japón es considerada por el 15 % de los 65 analistas, como posible sorpresa en las justas mundialistas mientras que otro 10 % opinan que Noruega y Marruecos pueden destacar con sus apariciones.

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Con IA, el Banco de América consideró que las plantillas de Inglaterra, Francia y España son las más valiosas de Norteamérica 2026, según el estatus en el mercado.