Trump “no pagaría” los boletos caros para el Mundial

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró que "no pagaría" los boletos caros para el Mundial 2026, sin embargo, elogió que el torneo ha sido un "éxito comercial".
Destacado: Continúa polémica por las entradas para el Mundial 2026
En una entrevista con The New York Post este jueves, Trump se mostró sorprendido al escuchar los precios de las entradas para el juego entre Estados Unidos y Paraguay, los cuales están a los cuales están a unos mil o dos mil dólares, es decir entre 7 mil y 15 mil quetzales.
Trump hizo un guiño a la FIFA y reconoció que vender 5 millones de boletos para el máximo evento del futbol, era un logro enorme.
Política y economía
El mandatario estadounidense aprovechó el espacio para decir que le gustaría que sus votantes, particularmente los de Queens y Brooklyn, puedan asistir al Mundial 2026 y se comprometió a "estudiar" la situación.
La reventa de boletos ha sido un tema polémico en los últimos días. Los sitios digitales en donde se puede obtener entradas operan legalmente en Estados Unidos, provocando un alza desmedida en los costos.
FIFA ha dicho varias veces que la "ley del mercado dinámico" permite a las aficiones ajustar su asistencia financiera a la demanda.