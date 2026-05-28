Mundial 2026: Ecuador, defensa feroz y ataque sin colmillo

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Olfato goleador. Ecuador debe afinar su ofensiva para destacar en United 2026

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Ecuador construyó una defensa que intimida y un mediocampo que devora rivales, pero tiene una tarea urgente: afinar el instinto cazador de goles para jugar su mejor Mundial en 2026.

Al igual que en Alemania 2006, Ecuador cierra la fase de grupos frente a los europeos.

Con jugadores jóvenes que los últimos años brillaron en el Mundial de Clubes, la Liga de Campeones de Europa o la Copa Libertadores, la Tricolor se clasificó segunda en Sudamérica con una particularidad: recibió apenas cinco goles en 18 partidos, la mitad de los que le marcaron a la campeona del mundo Argentina.

Pero también fue, junto a Paraguay, de las selecciones que menos goles anotó en el torneo (14) entre las clasificadas a la Copa del Mundo Norteamérica 2026.

La fiebre de empates preocupa a pocos días de que comience el torneo, el 11 de junio. En los últimos diez encuentros tuvo ocho.

“ En un Mundial no alcanza con tres empates o sería muy pobre que Ecuador clasifique con tres empates. ” Soledad Rodríguez, analista deportiva.

Ecuador debutará en su quinta cita mundialista el 14 de junio, en Filadelfia, cuando enfrente a Costa de Marfil por el Grupo E.

Será "un arranque incómodo en un grupo incómodo", que se completa con la potente Alemania y la debutante Curazao, señala el comentarista y catedrático Patricio Granja.

Carta de presentación

Ecuador domina el arte de esquivar golpes. Su muralla se levanta con el talento de los defensas Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Angelo Preciado y el arquero Hernán Galíndez.

Ecuador nunca ha podido ganarle ni marcarle un gol a una selección campeona en Mundiales.

Pacho e Hincapié llegarán al Mundial tras haber disputado la final de la Liga de Campeones de Europa con el Paris Saint-Germain y el Arsenal, respectivamente.

"Tenemos hoy algo que siempre soñamos (...) que es tener un gran número de jugadores actuando en el primer mundo del futbol", dice Granja.

Además, cuentan con Galíndez, del Huracán de Argentina, el portero que menos goles recibió en toda la eliminatoria sudamericana.

“ Nuestra defensa va a ser la principal carta de presentación (...) Creo que va a ser muy difícil que le marquen a Ecuador. ” Rodriguez, analista.

En la media cancha se mueven ágiles y feroces Moisés Caicedo, Alan Franco y Pedro Vite. Unos pasos más adelante está la magia de Gonzalo Plata y John Yeboah.

La mayoría son jugadores muy jóvenes que estuvieron en eliminatorias y en Catar 2022. Tienen "más de 50 partidos en selección, eso no es común, ni es normal ni es fácil" conseguir, destaca.

Ese recorrido envidiable "invita a pensar que esta es una selección estupenda, una generación muy importante" dentro del balompié ecuatoriano, sostiene.

Un problema histórico

Antes de partir a los últimos duelos de fogueo, el DT de la selección ecuatoriana, Sebastián Beccacece, reconoció que la Tricolor aún debe sacar punta a su lanza para lograr ataques certeros.

Estamos "buscando la mejora, sobre todo en un ataque más posicional, con mejor toma de decisión en el último tercio", expresó el argentino.

La confianza nuevamente está en "San Enner" Valencia, el máximo goleador de la Tricolor con 49 tantos, seis de ellos en mundiales. Esta será la tercera Copa del Mundo para Valencia, de 36 años.

Sin Leonardo Campana por lesión, Ecuador da vueltas a los nombres que puedan acompañar a Valencia en la punta. Suenan Jordy Caicedo Caicedo y Kevin Rodríguez.

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Sin embargo, aún queda una "brecha" entre el histórico y sus sucesores, explica Rodríguez.

La de centro delantero es "la posición que más nos ha costado históricamente (encontrar) en el futbol ecuatoriano", dice Granja.

Beccacece ha dicho que Ecuador planea hacer su mejor Mundial de la historia. Lo más lejos que llegó fue en Alemania 2006, cuando se clasificó a octavos de final.

Para ello, la Tricolor tiene que volver al juego aguerrido que mostró con la llegada de Beccacece y que se diluyó en el tiempo.

Sebastián Beccacece dirige a la selección de Ecuador en el Mundial 2026, marcando su debut absoluto como director técnico en una Copa del Mundo.

"Demostrar que esta generación magnífica puede jugar bien es clave" en el Mundial, señala Rodríguez.

Granja sostiene que hay condiciones.

"Es una enorme generación, es un muy buen equipo, hay muy buenas individualidades, pero claro, tienen que mostrar" en la cancha, anota.