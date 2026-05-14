La historia de la Copa Mundial de Futbol de FIFA (2/5)

-

Segunda parte de la historia mundialista: Suiza 1954, Suecia 1958, Chile 1962 e Inglaterra 1966

Suiza 1954

Alemania dejó al mundo boquiabierto al imponerse, contra todo pronóstico, a los húngaros en la final del Mundial de Suiza 1954.

Hungría tenía una selección de ensueño con estrellas de la talla de Sándor Kocsis, Zoltan Czibor o Ferenc Puskas, que llevaba cuatro años sin perder.

Suiza fue elegida por haber salido intacto gracias a su neutralidad de la Segunda Guerra Mundial. Por América, Uruguay y Brasil también estaban decididos a dar batalla, el primero para defender su título y el segundo, con un equipo totalmente nuevo, para sacarse la espina de cuatro años antes.

Dieciséis países llegaron al torneo.

En Suiza 1954 se marcaron 140 goles en solo 26 partidos.

Hubo dos grandes del futbol ausentes: la URSS y Argentina. Asia contó con un representante: Corea del Sur.

Otra novedad fue que el torneo se transmitió por televisión.

Hubo un festival de goles: 140 en total, una media de 5.38 por partido, récord no superado hasta la fecha.

Hungría vapuleó 9-0 a Corea y 8-3 a Alemania. La abultada derrota germana se explica en parte porque su seleccionador, Sepp Herberger, se reservó a sus hombres para el siguiente partido. No se equivocó.

Ya en cuartos, los Magiares se las vieron con Brasil. Los húngaros acabaron ganando 4-2. Por su lado, Alemania se deshacía sin ruido 2-0 de Yugoslavia.

La suerte quiso enfrentar en semifinales a Hungría y Uruguay, en el que fue llamado entonces "El partido del siglo".

Los húngaros ganaron 4-2 en la prórroga, después de que la Celeste levantó un 2-0 en contra con goles en los últimos quince minutos del tiempo reglamentario (75' y 86').

Los alemanes, por su parte, golearon 6-1 a los austriacos.

Suiza 1954 fue el primer mundial televisado en Europa.

Llovía mucho el 4 de julio en Berna, día y lugar de la final.

Puskas, que decidió jugar a pesar de un esguince de tobillo, marcó el primer tanto.

Czibor el segundo. Pero los alemanes no se intimidaron. Diez minutos después, Morlock y Rahn habían empatado el encuentro.

A cinco minutos del final, un pase perfecto del capitán Fritz Walter convirtió a Rahn en el gran verdugo de los magiares. Hungría perdió el único partido que no debía, mientras Alemania festejaba el "Milagro de Berna".

Suecia 1958

El Mundial de Suecia 1958 significó la aparición de Pelé, que por entonces tenía solo 17 años.

Suecia 1958 fue un torneo de los récords.

Argentina volvió tras 24 años de ausencia, aunque para decepcionar luego de ser humillada 6-1 por Checoslovaquia en la primera fase, en una participación recordada como el "desastre de Suecia" por los aficionados argentinos.

Además, fue el primer Mundial al que no asistió su fundador, Jules Rimet, fallecido en 1956 a los 83 años. Un compatriota suyo, Just Fontaine, anotó un total de trece goles, una marca aún no superada.

Pero Suecia fue sobre todo el Mundial auriverde.

En semifinales, la "Canarinha" goleó a Francia 5-2. La final, al contrario que en las dos ediciones anteriores, no deparó ninguna sorpresa. Brasil venció 5-2 al combinado anfitrión, con goles de Vavá (2), Zagallo y Pelé (2).

Chile 1962

Para Chile 1962 hubo récord de inscripciones con 56 países, de los que 16 llegaron.

Este fue el primer torneo en el que se aplicó la regla de la diferencia de goles en caso de empate en los partidos de primera ronda, lo que se tradujo en defensas cerradas, pocos goles, y muchos lesionados.

A los cuatro días, ya las selecciones sumaban 50 en enfermería, entre ellos Pelé, que sufrió un desgarro en un músculo de la pierna derecha en el segundo partido, contra Checoslovaquia, y privó al equipo favorito de su mayor astro.

Brasil sumó su segundo título, igualando a Italia y Uruguay, gracias a jugadores como Garrincha, estrella de este certamen; Amarildo, que soportó la responsabilidad de sustituir a Pelé; Didí, centrocampista, y Vavá, goleador implacable.

El Mundial Chile 1962 fue conocido como "la Copa más violenta".

Aunque empezó perdiendo la final ante Checoslovaquia, al marcar primero Masopust, la auriverde acabó ganando por 3-1.

Inglaterra 1966

Los Beatles y la minifalda arrasaban cuando los ingleses recibieron el Mundial del deporte que ellos inventaron 103 años antes.

Setenta países, nueva marca, se inscribieron para el Mundial, que las naciones africanas decidieron boicotear porque al campeón de su zona se le obligaba a jugar contra el de Asia para obtener una plaza.

A la cita inglesa acudieron diez selecciones europeas, cuatro sudamericanas, una asiática (Corea del Norte) y una por Centro y Norteamérica: México, que contó con el portero Antonio Carbajal en su quinto y último Mundial.

En la primera ronda hubo dos sorpresas. Primero, la eliminación de Italia, que perdió 1-0 ante Corea del Norte, y de Brasil, que vio cómo Pelé caía lesionado por durísimos marcajes, frente a Bulgaria y después contra Portugal, partido en el que quedó definitivamente fuera del torneo tras dos patadas de Joao Morais.

El Mundial de Inglaterra 1966 fue histórico. Por primera vez se contó con una mascota (Willie).

Los portugueses, primerizos en justas mundialistas, no se limitaron a dar leña y también asombraron por sus buenas prestaciones. Su secreto: Eusebio, un artillero formidable que con sus nueve goles, máximo anotador del torneo, levantó a su país hasta una increíble tercera posición.

En semifinales sólo quedaron equipos europeos.

Alemania, en la que empezaba a despuntar un tal Franz Beckenbauer, ganó a la URSS por 2-1, e Inglaterra, arropada por su público, hizo lo propio 2-1 con Portugal gracias a dos tantos del inefable Bobby Charlton.

La final, disputada en el "templo" de Wembley, no estuvo exenta de polémica.

Inglaterra ganó en la prolongación 4-2 a Alemania con un gol fantasma de Geoff Hurst, que anotó tres tantos en la final, una gesta que solo fue igualada por Kylian Mbappé más de medio siglo después.

Una de las épocas doradas del futbol, con el gran Brasil de 1970, la Naranja Mecánica, que no llegó a levantar la Copa del Mundo pese a jugar dos finales, y el nacimiento, en 1982, del mito argentino Diego Armando Maradona.

Diego Maradona mencionaba el "gol que nunca fue" de la final de 1966 para defenderse contra las críticas inglesas sobre su "Mano de Dios" en 1986.

El Pelusa se coronó cuatro años después en México 1986, primer país en organizar dos veces un torneo planetario, con el mejor gol de la historia de los Mundiales, en cuartos contra Inglaterra, y el título frente a Alemania Federal.