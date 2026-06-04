Harry Kane encabeza la lista de figuras con más goles y asistencias rumbo al Mundial

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Cerca del inicio de la Copa del Mundo, varios de los futbolistas llamados a ser protagonistas llegan respaldados por un semestre sobresaliente con sus respectivos clubes.

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Las estadísticas de Sofascore y Opta, reflejan quiénes han tenido mayor impacto ofensivo durante este semestre, tomando en cuenta goles y asistencias.

Lista de los jugadores con más contribuciones de gol para sus clubes en lo que va del año. (Foto: Sofascore)

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Dominio inglés

En la cima del ranquin aparecen los ingleses Harry Kane e Ivan Toney, ambos con 35 contribuciones directas de gol.

El delantero del Bayern Múnich acumula 31 anotaciones y cuatro asistencias en 26 partidos, mientras que el atacante del Al-Ahli registra 28 goles y siete asistencias en 29 encuentros.

Los dos llegan en gran forma y representan las principales armas ofensivas de Inglaterra para el equipo de Thomas Tuchel.

Toney buscará trasladar al Mundial el gran nivel que mostró en meses recientes con su club. (Foto: Shutterstock)

Camino encendido hacia el Mundial

La tercera posición corresponde al mexicano Julián Quiñones, figura del Al-Qadsiah, con 29 participaciones de gol. Le sigue el francés Michael Olise, del Bayern Múnich, quien suma 27 gracias a sus 12 goles y 15 asistencias.

Con 25 contribuciones aparecen el alemán Deniz Undav, del Stuttgart, y el colombiano Luis Díaz, también jugador del Bayern Múnich.

Yamal aterriza en el Mundial tras consolidarse como una de las figuras del Barsa. (Foto: redes sociales)

Un peldaño más abajo se encuentran el colombiano Luis Suárez, del Sporting de Lisboa, y el argentino José López, delantero del Palmeiras, ambos con 24 participaciones directas en gol.

El Top 10 lo completan el francés y vigente Balón de Oro Ousmane Dembélé, del PSG, con 23 contribuciones, y la joya española Lamine Yamal, del Barcelona, quien registra 22 entre goles y asistencias.