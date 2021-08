EE. UU.: Hospital infantil enfrenta ola de contagios por Covid-19

Decenas de niños luchan por sobrevivir en el hospital de Nueva Orleans, en Estados Unidos (EE.UU.), todos están contagiados con Covid-19 y la mayoría requiere de intubación.

Se trata de Children's Hospital New Orleans, centro asistencial que ha visto cómo cada en el último mes se llena la Unidad de Cuidados Intensivos con niños contagiados con Covid-19, reveló el The New York Times.

"Al principio de la pandemia todos pensábamos: 'Bueno, afortunadamente no está pasando a los niños'; ninguno de nosotros podría soportar eso", manifestó el enfermero Mark Melancon.

Sin embargo, mientras la enfermedad avanza y nuevas cepas surgen en todo el mundo, cada vez más niños están siendo contagiados y llegando a etapas graves.

Según Melancon, hasta el año pasado el hospital había atendido y tratado a uno o dos pacientes menores de edad, pero las condiciones han cambiado y "ahora parece una procesión de pacientes que requieres atención constante". Sus niveles de oxígeno a menudo bajan precariamente.

De acuerdo con la investigación de The New York Times, en muchas partes de EE. UU. se ha incrementado la atención de niños y bebés, con consecuencia de la variante Delta. Aunque reconocen que la mayoría de los niños contagiados con Covid-19 solo presentan síntomas leves.

La ocupación de niños en el Hospital creció tanto, que el estado convocó a un equipo de emergencia federal para buscar soluciones.

Incluso indicaron que de 70 niños ingresados en el hospital por padecer Covid-19, la mitad tenía menos de 12 años.